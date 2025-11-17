Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil terá passagem por Gramado e Canela no dia 13 de dezembro

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil já tem data para passar pela região das Hortênsias em 2025. Com duas comitivas circulando simultaneamente pelo país entre 12 de novembro e 23 de dezembro, a ação natalina incluirá Gramado e Canela no roteiro da Região Sul no dia 13 de dezembro.

Em Canela, a passagem da carreata está prevista a partir das 19h, com referência de trajeto próximo a pontos simbólicos da cidade, como o Parque do Lago, a Catedral de Pedra e a Estação Campos de Canella. Em Gramado, o início do percurso será às 17h30, integrando também a programação do 40º Natal Luz.

No total, a Caravana de Natal irá percorrer 93 municípios em sete estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, com expectativa de impactar mais de 63 milhões de pessoas.

As caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões temáticos, que representam os cenários Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, o público poderá acompanhar espetáculos visuais e sensoriais, com projeções, jogos de luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

A edição de 2025 também terá um recurso de audiodescrição, tornando a experiência mais inclusiva. Durante momentos específicos da atração, será disponibilizado um link para que pessoas com deficiência visual possam acessar a descrição em tempo real.

A Caravana de Natal integra as ações especiais da Coca-Cola FEMSA Brasil para o fim de ano, com o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”. A participação é gratuita, e as informações detalhadas sobre datas, horários e trajetos podem ser consultadas no site oficial: natal.coca-cola.com.br.

O 40º Natal Luz de Gramado é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros, Coca-Cola e CPFL RGE. Participação especial: Governo do Rio Grande do Sul. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo, Hasam Group e Docile. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal.