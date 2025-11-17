Casa Onã realiza homenagem a Umbanda com sessão aberta e gratuita

A Umbanda é uma das mais importantes expressões religiosas brasileiras, completando 117 anos este ano. Embora suas raízes sejam muito mais antigas, sua fundação simbólica é atribuída à manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, no Rio de Janeiro. A partir desse marco, a religião se consolidou como um caminho espiritual que valoriza o amor, a caridade e o auxílio ao próximo, integrando influências das tradições africanas, indígenas e do espiritismo kardecista.

O Dia Nacional da Umbanda, celebrado em 15 de novembro, é uma data de reconhecimento e valorização dessa espiritualidade que tem como objetivo promover cura, equilíbrio energético e acolhimento, sempre guiado pela ética, humildade e prática da caridade.

Para homenagear essa tradição e abrir espaço de vivência para a comunidade, a Casa Onã realizará uma sessão especial no dia 18 de novembro, terça feira, com início às 19h, voltada aos caboclos e pretos-velhos, em sintonia com a energia ancestral que sustenta essa religião.

O encontro será aberto ao público e totalmente gratuito, proporcionando a todos a oportunidade de receber orientação, bênçãos e boas vibrações. É um convite para que a comunidade conheça mais sobre a Umbanda, sua beleza ritualística e seu compromisso com a luz e a caridade.

Vai acontecer no Salão da Casa Onã localizado na Rua José Joaquim Velho,119 – Bairro Boeira em Canela/RS.

Mais informações ou dúvidas, entre em contato com o whatsapp (54) 98122-4996.