Documentário sobre violência doméstica será exibido nesta quarta-feira (19) em Caxias do Sul

Colegas, informamos que o documentário “Eu, Dona de Mim”, que aborda a violência doméstica a partir de depoimentos de vítimas e profissionais que atuam na defesa e proteção de mulheres que sofreram violência doméstica, será exibido nesta quarta-feira, 19 de novembro, às 14h, na UCS Cinema, em Caxias do Sul. A sessão é aberta ao público e tem entrada franca.

Com realização da Casa Vitória, espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela, a produção aborda o tema com um olhar sensível e técnico, mostrando a realidade que nem sempre é vista. Logo após a sessão, haverá uma roda de conversa com a psicóloga da Casa Vitória, Denize Kochi.

Pedimos aos colegas interessados que reservem espaço em seus veículos para a pauta. Desde já agradecemos e ficamos à disposição através dos e-mails danubia@pautaassessoria.com.br e melissa@pautaassessoria.com.br , e também pelo telefone (51) 99992.7654. Para acompanhar o trabalho da Casa Vitória também no Instagram, basta seguir o perfil @casavitoriacanela.