Escola de Canela participa da Arena Geração Consciente, etapa Cachoeirinha

Um jogo que envolve cultura, educação e escolas de todo o Rio Grande do Sul. Essa é a Arena Geração Consciente, da qual a Escola Pedro Oscar Selbach, do bairro São José de Canela, foi selecionada para participar na quarta-feira, dia 12, em Cachoeirinha. A atividade faz parte do programa Geração Consciente do Governo do Estado, que visa trabalhar com os estudantes da rede pública a aprendizagem socioemocional, a prevenção às vulnerabilidades – como o bullying e as violências -, e a prevenção combinada do HIV – direitos sexuais e reprodutivos.

A escola canelense foi a única da região a ser selecionada para estar na Arena, competindo em tarefas pensadas para que os estudantes absorvessem conhecimento e pudessem compartilhar no evento, como uma tarde de jogos, brincadeiras, roda de conversa, etc. Com o apoio do Centro Regionalizado de Atenção Integral e Prevenção (Craip) de Canela e do programa Saúde na Escola (PSE) nas atividades, a instituição foi classificada entre as 149 melhores no estado, das mais de 600 participantes, sendo convidada à comparecer na etapa de Cachoeirinha junto com outras seis instituições da Serra e do Litoral, onde conquistou o segundo lugar na classificação geral desta fase.

Além da Escola Pedro Oscar Selbach, outras quatro participaram do programa Geração Consciente neste primeiro ano em que Canela teve representantes. Nessas escolas, alunos dos 8º e 9º anos do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio desenvolveram atividades e atenderam tarefas, que resultaram na classificação de uma das instituições para a etapa da Arena.

Para a coordenadora do Craip, Caline Andrade, o resultado foi bastante positivo e significa muito para que nos próximos anos mais escolas da cidade obtenham classificação. “Só foi possível essa conquista pela dedicação da diretora Carla Thoen e das professoras Laura Angeli, Indi Seibt e Iara Pacheco, e da equipe do Craip através da assistente social Aline Antunes e da psicóloga Mônica Boeira, além do apoio indispensável dos secretários de Saúde, Jean Spall, e do adjunto de Educação, Evandro Nunes, e, claro, da confiança depositada em nosso trabalho pelo prefeito Gilberto Cezar”, declarou.

Sobre o programa Geração Consciente

O Geração Consciente é um programa educativo direcionado aos jovens de 12 a 18 anos, estudantes das escolas públicas do Rio Grande do Sul. O objetivo com sua realização é promover a saúde integral e o desenvolvimento socioemocional, utilizando metodologias que transformam atividades educativas em jogos com pontuação. Entre os temas abordados estão a saúde sexual e reprodutiva, uso de álcool e drogas, diversidade, estigma, discriminação, violência e bullying.

Arena Geração

A Arena Geração é uma etapa do programa que consiste em um jogo cultural e educativo entre escolas da rede pública. Por meio de informação, diálogo e reflexão crítica, o evento busca estimular a consciência sobre os principais desafios enfrentados pelos adolescentes.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela