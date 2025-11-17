Feira Canela + Verde movimentou o Parque do Lago no sábado

Com clima agradável e o sol destacando as belezas naturais, dezenas de pessoas prestigiaram as atrações ecológicas e sociais da Feira Canela + Verde, realizada no sábado, dia 15, no Parque do Lago.

Conforme os organizadores, durante o evento foram distribuídas 84 mudas de plantas nativas e 30 sacos de adubo orgânico, além de recolhida uma grande quantidade de lixo eletrônico. Além das já tradicionais ações ambientais, esta edição contou com uma palestra da coordenadora da Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias( COOCAMARH), Adriana Kirch. Ela abordou a importância da separação adequada dos resíduos, destacando o impacto ecológico e social deste hábito.

“São 34 famílias que realizam a triagem da coleta seletiva através da cooperativa, e quando o lixo orgânico e o seco são misturados, isso dificulta muito esse trabalho essencial, que contribui diretamente para a preservação do meio ambiente. Por isso, a palestra foi tão importante para esclarecer a comunidade”, ressaltou o biólogo Alékos Elefthérios Dinas de Siqueira.

A programação também contou com a participação da Secretaria de Saúde, com ações alusivas ao Novembro Azul, voltadas à prevenção da saúde masculina, além da presença da Vigilância Ambiental, que expôs equipamentos utilizados na identificação de larvas e mosquitos — atividade que chamou a atenção das crianças.

A diretora do Centro de Proteção dos Animais( Cempra) de Canela, Ione Couto, informou que quatro cães e três gatos foram adotados na Feira de Adoção durante o evento. Ela destacou ainda que, nas últimas edições, o Cempra tem disponibilizado um espaço para que a comunidade também possa encaminhar animais para adoção responsável. “Essa integração com a população é fundamental para reduzir o abandono de animais na cidade como um todo”, afirmou.