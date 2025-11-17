Fogo de chão às 4h da manhã e “Open Food”: Confraria SG promete experiência imersiva neste sábado em Gramado

Quem passar pelas imediações da Arena SG, em Gramado, já percebe a movimentação diferente. A montagem da estrutura para a 16ª edição da Confraria SG, maior festival de churrasco da Serra Gaúcha, já está a todo vapor. Mas a verdadeira magia começa muito antes da abertura dos portões ao público: na madrugada deste sábado (22), por volta das 4h da manhã, as brasas começam a queimar.

É nesse horário que os assadores iniciam o ritual do fogo de chão, garantindo que o costelão, o porco e o frango atinjam o ponto perfeito de suculência e defumação para quando os 1,5 mil visitantes esperados começarem a chegar, a partir das 11h.

Protagonismo para a gastronomia e arte do fogo

Nesta edição, o evento passa por uma reformulação estratégica para valorizar ainda mais a experiência gastronômica. O formato agora é “Open Food”, com ingresso único que dá acesso ilimitado a todas as estações de comida, barateando o custo final para o visitante.

A tradicional ilha de assados da SG Facas Artesanais será o coração do evento. Serão dezenas de churrasqueiros preparando mais de dez tipos de cortes e técnicas. Além dos clássicos assados inteiros no fogo de chão, o público poderá provar cortes nobres de raças britânicas, legumes na parrilla, sobremesas na brasa e até um varal vegetariano.

Novidades além da brasa

Para além da carne, a Confraria SG investiu em atrações de “lifestyle” para manter o público entretido até o final do evento. Entre as inovações desta edição, o festival contará com uma máquina de açaí para refrescar o paladar, e a presença de profissionais fazendo tatuagens ao vivo (flash tattoo). Haverá também um espaço oferecendo cortes de cabelo rápidos.

Na parte de bebidas (pagas à parte), a grande estreia é o Wine Garden da Salton, um espaço exclusivo com vinhos e espumantes, somando-se ao bar de drinks e às torneiras de chope de cervejarias locais e nacionais.

Música e Serviço A trilha sonora está garantida durante todo o dia com DJs e o show principal da cantora Glê Duran. Para quem quiser estender a festa, o “After Confraria” ocorre das 16h às 18h.

Segundo Maciel Burttet, organizador e empresário à frente da SG Facas, “o objetivo é celebrar a arte da cutelaria e do churrasco em sua essência, um retorno às raízes que consagraram a Confraria SG”.

SERVIÇO