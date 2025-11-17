Gino Bazzan é o novo presidente do PDT de Canela

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Canela, integrante da base do governo municipal e com dois vereadores na atual legislatura, tem nova composição em sua Executiva Municipal. A eleição ocorreu na noite da última sexta-feira, 14 de novembro, na Câmara Municipal de Vereadores de Canela, e marcou o retorno de Gino Bazzan à presidência da sigla.
Militante histórico do PDT e ex-presidente em outras gestões, Gino reassume o comando do diretório em um momento de reorganização interna e fortalecimento das bases do partido. Com a mudança, Jerônimo Terra Rolin, ex-vereador e ex-procurador da Câmara de Canela, deixa a presidência da executiva municipal.
A transição ocorre uma semana após a exoneração de Jerônimo Terra Rolin do cargo de procurador-geral da Câmara. Apesar da coincidência de datas, fontes ligadas ao partido afirmam que a alteração na direção não representa ruptura política nem mudança de posicionamento em relação à atual administração municipal.
Segundo apuração da Folha de Canela, o objetivo da nova executiva é promover maior integração entre os filiados e militantes, reforçando a presença do PDT nas discussões políticas e comunitárias da cidade. A intenção é também ampliar a organização interna e garantir que as decisões sejam tomadas de forma mais participativa e representativa, em consonância com os princípios democráticos que marcam a trajetória do partido.
Nova Executiva Municipal do PDT de Canela (2023–2027)
Presidente: Gino Bazzan
Vice-Presidente: Noeli Stopassola Soares
1ª Vice-Presidente: Gabriela César
2º Vice-Presidente: Lucas Toniolo
Secretária: Débora Nóbrega
Secretária Adjunta: Daniela Reginato
Tesoureiro: Ronaldo Pavão
Consultor Jurídico: Leonel Pompeo de Mattos
Líder de Bancada: Rodrigo Rodrigues
Vogais: Márcio Cardoso e José Vellinho Pinto
Representante do Movimento MCDR: Daniel Almeida
Representante da AMT: Marione Fao