Mais um domingo para celebrar a multiculturalidade em Gramado

Em sua sexta edição, o Dia na Vila Joaquina, quer impulsionar as atividades criativas do Território Criativo Vila Joaquina

A tarde de 23 de novembro (domingo) será de celebração e muita música. A partir das 14h, na Vila Joaquina, em Gramado, com programação gratuita e aberta a toda a família será possível celebrar a multiculturalidade e as confluências, como dizia Nego Bispo, filósofo, poeta, escritor, professor, líder quilombola e um dos maiores pensadores brasileiros. Trata-se do reconhecimento da força do encontro entre diferentes modos de viver e de saber, sendo a multiculturalidade uma coexistência de diversas culturas em um mesmo espaço. E a confluência, por sua vez, o movimento vivo de mistura, troca e aprendizado entre elas.

Além de consolidar as atividades criativas do Território Criativo Vila Joaquina, é objetivo do evento fortalecer negócios e empreendimentos culturais, ampliando as redes de cooperação entre artistas, educadores e produtores locais. O Dia na Vila Joaquina propõe um grande encontro de arte coletiva, de arranjos colaborativos e de trocas afetivas, promovendo o desenvolvimento conjunto e o fortalecimento das ações em rede. A Feira Criativa Joaquina também estará presente, reunindo artistas e artesãos com suas criações autorais. Um encontro de vozes, corpos e histórias que reafirma a potência da diversidade e da convivência.

A programação reunirá o cantor Joninhas, banda Lady Boots, oficina percussiva com Ju Ferreira, Vinicius Freitas, Adilson Fontoura e Alan Lima. Também participa Bernardo Jr. com uma oficina de pintura, Companhia Teatral Trotamundos e Samba do Dionísio no encerramento. Todas as atividades contam com interpretação em Libras. Poeta Jess será a Mestre de Cerimônias e o Boneco Carlão fará intervenções artísticas durante a tarde.

Conheça as atrações:

Joninhas: o show foi pensado para que todos tenham uma experiência acolhedora e confortável, com duração média de cinquenta minutos, sem intervalos, Joninhas apresenta voz, violão e intimidades. Interpretando as faixas do seu EP de estreia e revisitando canções de antigos projetos e de outros compositores. O artista costura um mosaico de ritmos regionais brasileiros com arranjos modernos e uma estética sonora contemporânea.

Lady Boots: é um grupo musical de Gramado, na Serra Gaúcha, conhecido por seu repertório de pop, rock e blues internacional. A banda, que inclui a vocalista Mariana Till, tem ganhado destaque na cena local com apresentações enérgicas e repertório que abrange o pop, rock e blues, viajando desde clássicos dos anos 60 até sucessos mais recentes.

Vivência percussiva: nesta vivência será explorado o ritmo maracatu, partindo da confecção de instrumentos de percurssão com materiais reciclados, até a participação na experiência musical conjunta, através de uma abordagem lúdica, poética e interativa.

Bernardo Jr.: artista independente que compartilha suas técnicas de grafite, pintura e desenho em vivências e workshops, e suas obras de arte urbana podem ser encontradas colorindo paredes em Canela.

Teatro Brincadeiro: é uma peça de teatro de bonecos, inspirada nas manifestações do teatro popular brasileiro, com dramaturgia construída a partir de poemas de autores porto-alegrenses, como Mário Pirata, Suzete Signoretti. Voltado a público livre, com enfoque especial na infância.

Samba do Dionísio: a banda cativa o público com energia contagiante e um repertório que une gerações. Através de shows memoráveis, eles não apenas animam a folia, mas celebram a verdadeira essência da cultura popular brasileira, garantindo experiências únicas e eletrizantes.

O projeto Dia na Vila Joaquina é uma realização da Produtora Vó Zezé Arte Consciente, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc, através do Edital nº 29/2024 da Secretaria de Estado da Cultura (SEDAC-RS).