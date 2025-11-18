Círculo Saúde leva plano de saúde 360 para Gramado e Canela

O Círculo Saúde está expandindo o seu modelo de cuidado integral, o Círculo 360, para as cidades de Gramado (RS) e Canela (RS). O plano, voltado exclusivamente para empresas e microempreendedores individuais (MEIs), oferece atendimento completo e personalizado, com foco na prevenção, promoção da saúde e gestão de qualidade de vida dos beneficiários.

O Círculo 360 integra diferentes níveis de atenção por meio de uma equipe multidisciplinar, formada por médicos de referência, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, garantindo acompanhamento contínuo e próximo.

Na região das Hortênsias, o ponto de referência para o atendimento dos beneficiários será a Central de Serviços de Saúde do Círculo, localizada em Gramado. É lá que os pacientes do plano 360 terão acesso à equipe assistencial e poderão contar com o suporte completo para o acompanhamento de sua saúde e de seus dependentes.

Com isso, o Círculo reforça sua presença histórica na região, onde mantém uma regional em Gramado há mais de 20 anos, além da Central de Canela, e consolida o modelo como uma das principais referências de cuidado em saúde corporativa no Estado.

De acordo com Leno Almeida, diretor de Negócios e Gestão de Saúde do Círculo Saúde, o Círculo 360 representa um novo conceito de cuidado: próximo, integrado e preventivo. “Estamos expandindo esse modelo para uma das regiões onde temos um dos maiores números de beneficiários, reafirmando nosso compromisso com a inovação e com a saúde das comunidades que atendemos há mais de duas décadas”, destaca

O grande diferencial do Círculo 360 é a tecnologia envolvida no processo de gestão da saúde. A plataforma digital utilizada permite o acompanhamento do histórico do paciente, hábitos de vida e resultados de exames, garantindo precisão, agilidade e resolutividade no cuidado.

Com esse modelo de cuidado em saúde, o Círculo mantém seu propósito de cuidar das pessoas de forma integral, conectando inovação, tecnologia e humanização em todos os pontos de contato com o paciente. “Nosso objetivo é proporcionar um cuidado completo e contínuo, que olhe para cada indivíduo como um todo. É literalmente ter um médico e uma equipe para chamar de seus”, reforça Almeida.

A Central de Serviços de Saúde do Círculo em Gramado fica na Rua Leopoldo Rosenfeld, 603, Bairro Planalto. O horário de atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 18h30. Os contatos para mais informações e agendamento de consultas são telefone (54) 3295.6800, WhatsApp (54) 98432.7510.

Os atendimentos também podem ser realizados na Central de Serviços de Saúde de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 89, Centro. O horário é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h. Os contatos para mais informações e agendamento de consultas são telefone (54) 2137.5200 e WhatsApp (54) 99958.3059.

Sobre o Círculo Saúde

Fundado em 1934, o Círculo Saúde é reconhecido como uma das maiores e mais importantes organizações do Rio Grande do Sul. Atua na oferta de soluções integradas em saúde, sendo referência em atendimento humanizado, investimento em tecnologia e excelência em serviços.

Atualmente, está presente em 80 cidades de abrangência na Serra Gaúcha, Vale do Paranhana, Vale do Caí e Litoral Norte, possuindo 145 mil beneficiários, contando com 1.100 médicos e prestadores credenciados, além de mais de 1.100 profissionais colaboradores. Oferece planos de saúde completos, odontológicos e de acidente de trabalho, além de serviços de urgência e emergência, saúde ocupacional, planos e parcerias para descontos em redes de farmácias, entre outros. Com 90 anos de atuação, possui hospital próprio com uma das mais modernas e completas infraestruturas de saúde, sendo referência no estado. As equipes profissionais do Hospital do Círculo mantêm times multidisciplinares de médicos intensivistas, médicos especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Além disso, conta com 30 hospitais credenciados no Rio Grande do Sul.