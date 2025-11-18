Confira a programação do 1º Festival do Panetone de Canela; evento terá diversidade de sabores

Como parte da programação do 38º Sonho de Natal de Canela, o 1º Festival do Panetone começa nesta quinta-feira, dia 20, e promete trazer para o público uma variedade grande de sabores da iguaria natalina que continua unindo e emocionando gerações. Sete expositores estão com participação confirmada no evento que segue até domingo, 23, na Praça João Corrêa, também com programação musical e artística no Multipalco. O Festival do Panetone é inédito, realizado em uma parceria da Prefeitura de Canela com o Grupo RBS.

Entre os sabores diferentes que estarão expostos e serão comercializados durante o Festival, estão o panetone de linguiça da Agroindústria Canela Sabor Rural; o Cuptone Brûlée com frutas vermelhas da Ginger House; o de goiabada ao leite da Havanna Canela; o de fermentação natural sabor queijo com nozes da Queijaria Missioneira; o de caramelo salgado da Z Art’s Doce; o de mirtilo e chocolate branco da Savorê; e ainda o mais tradicional, de uvas passas com frutas cristalizadas, levado pela Dauper. Os empreendimentos participantes terão também outros sabores disponíveis, apresentando um cardápio bastante variado de receitas de panetone, para agradar todos os paladares.

Na parte artística, além dos shows já previstos na programação do Sonho de Natal, também haverá transmissões ao vivo das Rádios Atlântida e Gaúcha e de programas do Grupo RBS, que ajudarão a divulgar o Festival.

Abertura oficial

No feriado desta quinta-feira, dia 20, acontece a abertura oficial do 38º Sonho de Natal de Canela, juntamente com a do 1º Festival do Panetone, às 19h30, no Multipalco da Praça João Corrêa. Como destaque da cerimônia está a apresentação da Orquestra de Teotônia, às 20h, aberto a todo público.

Programação do 1º Festival do Panetone:

20 de novembro – Quinta-feira

16h – Transmissão do programa Tá Vazando – Atlântida Serra

17h – Transmissão do programa ATL Pop Rock – Atlântida Serra

19h30min – Abertura oficial do Sonho de Natal (Multipalco)

20h – Apresentação da Orquestra de Teutônia (Multipalco)

21 de novembro – Sexta-feira

17h – Apresentação do coral Estreito Jovem, de Florianópolis (Multipalco)

20h – Espetáculo Christmas Rock com Rafa Schuler

22 de novembro – Sábado

8h – Transmissão do programa Supersábado – Rádio Gaúcha

12h30min – Show de Candy Bellotto

16h – Show da banda Big Hits

20h – Show musical com “Noellas”

23 de novembro – Domingo

16h – Especial de Natal com Fernando Luzs

20h – Cinnamon Christmas Songs – Jazz Cinnamon

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro. O Sonho segue até 18 de janeiro de 2026.

Acesse a programação completa aqui.

Instagram: sonhodenataloficial

Facebook: www.facebook.com/sonhodenataldecanela