Feriado com arte e convivência no Parque do Palácio em Canela terá programação gratuita para todas as idades

Atividades lúdicas, poesia, tranças afro, roda de tambores e sessão de curtas com debate integram o evento promovido pelos Amigos do Parque do Palácio no dia 20 de novembro

Os Amigos do Parque do Palácio promovem, no feriado de 20 de novembro, uma tarde e noite de atividades culturais gratuitas abertas à comunidade, no Parque do Palácio, em Canela. A programação inicia às 15h e segue até as 20h30, com opções para diferentes públicos e classificação livre.

Ao longo da tarde, o espaço receberá atrações voltadas especialmente para as crianças e famílias, como a “Corrida maluca”, conduzida por Felipe e Julia, com duração aproximada de meia hora. Em seguida, o público poderá acompanhar uma performance poética com Jess, prevista para uma hora de apresentação.

A beleza e o cuidado com os cabelos também entram na programação com as “Tranças da Tia Lia”. Trancista com 10 anos de experiência e especialista em saúde capilar, Lia vai atender o público por cerca de duas horas, organizando uma fila na hora. A ação conta com o apoio da Nima Tranças Afro (@nimanima328).

Para quem quiser aproveitar o feriado ao ar livre, haverá piquenique com distribuição de cookies da Dauper e croissants da Panni, em um ambiente de convivência no parque. A música e a expressão corporal aparecem na roda de tambores com Adilson e Alan, atividade de uma hora que convida o público a participar e interagir com os sons e ritmos.

Após o entardecer, o clima muda para o audiovisual. O Canella Cineclube assume a programação com a mostra “filmes conscientes”, composta por curtas-metragens com duração total de uma hora, seguida de debate com o público. A proposta é incentivar reflexão e diálogo a partir das produções exibidas.

Todas as atividades são gratuitas e têm classificação livre. Em caso de chuva, o evento será adiado e a programação está sujeita a alterações. As atualizações serão divulgadas no perfil @amigosparquepalacio.

O evento conta com o apoio de Panni, Reserva da Serra, The Petit, Filga, Zago e Nima Tranças.