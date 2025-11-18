Kenia Jaeger deixa a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Canela

A reportagem da Folha apurou a informação e este colunista divulga com exclusividade: Kenia Jaeger permanece à frente da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Canela apenas até o dia 30 de novembro.

A secretária confirmou apenas que se trata de um pedido pessoal e que, no momento apropriado, ela e o prefeito Gilberto Cezar irão se manifestar.

O prazo — já definido e formalizado — tem como objetivo garantir uma transição tranquila, embora o nome do novo secretário ainda não tenha sido divulgado.

Este colunista aposta dois cafezinhos que o sucessor já está escolhido, justamente para que a transição seja organizada.

A rádio-corredor aponta para Jaison Remonti, atual secretário adjunto de Governo.

Kenia iniciou o mandato como adjunta da Secretaria de Turismo e assumiu a titularidade após a saída de Rafael Carniel, no final de maio.

Foi responsável pela captação de patrocínios do Sonho de Natal e pela aprovação de projetos na Lei Rouanet e na LIC/RS.

Por outro lado, sua gestão também registrou o adiamento de eventos importantes, como a Feira do Livro e o Festival de Bonecos.

A abertura oficial do Sonho de Natal e o Festival do Panetone também acontecem sob sua condução, apesar do atraso na decoração natalina.

Com certeza, todos esses temas serão esclarecidos quando houver manifestação oficial da própria Kenia e do prefeito Gilberto Cezar.