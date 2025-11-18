Mistura Live Sessions chega à segunda edição e impulsiona artistas independentes do RS

O Mistura Live Sessions retorna em sua segunda edição com a proposta de fortalecer a música independente no Rio Grande do Sul. A iniciativa, viabilizada pelos recursos da Política Nacional Aldir Blanc, lançou seis videoclipes com performances musicais gravadas ao vivo e distribuídas gratuitamente nos meios virtuais.

O projeto surgiu da demanda de artistas que atuam fora das grandes gravadoras e enfrentam dificuldades para obter material audiovisual profissional, ferramenta essencial para ampliar alcance, consolidar identidade artística e conquistar novas oportunidades.

As gravações deste ano ocorreram no Teatro Municipal de Canela, o Teatrão, reunindo uma diversidade de vozes e estilos. Participaram Pedro Jules, Rui e Mateus, Marco Antônio, Templo de Sophia, Gabriel Campos e o coral indígena Mbya Guarani da aldeia Tekoa Kurity. Todo o conteúdo já está disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming.

O Mistura Live Sessions tem coordenação de Vinicius Freitas e Juliane Fraga. A equipe técnica reúne João Lazaretti, responsável pelo cenário; Tiago Land e Rodrigo Zimmer, na captação de áudio; Estevan Jacks, na edição de som; e o coletivo Inventário Audiovisual, responsável pela filmagem e produção de imagem.