Polícia Civil de Canela prende em flagrante agressor por violência doméstica

A Polícia Civil de Canela prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira, um homem suspeito de ameaçar sua companheira. A ação foi realizada pelos agentes da Seção de Investigação, com apoio da Operação Serra, no momento em que a vítima buscava proteção na Delegacia de Polícia.

De acordo com a corporação, o agressor possui antecedentes pelo mesmo crime e teria voltado a ameaçar a mulher, que decidiu procurar ajuda imediatamente. Diante da gravidade da situação e da reincidência, os policiais efetuaram a prisão ainda no Bairro Centro.

O detido passou pelos procedimentos legais na DP e foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça que violência doméstica é crime, e destaca a importância de que vítimas procurem ajuda o quanto antes. Denúncias podem ser realizadas de forma sigilosa na Delegacia de Polícia ou pelos canais oficiais de atendimento.