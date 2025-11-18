Release à Imprensa: PL e NOVO se reúnem na Região das Hortênsias e avançam na construção de aliança para 2026

O presidente do PL de Gramado e coordenador regional da Região das Hortênsias, Eduardo Carvalho, e o coordenador do NOVO de Canela e da Região das Hortênsias, Thiago Jodas, reuniram-se em um jantar em Gramado, no dia 17 de Novembro, para alinhar esforços locais visando as eleições de 2026. O encontro acompanha o movimento já consolidado pelos diretórios estaduais das duas siglas, que oficializaram parceria estratégica para o próximo pleito.

A reunião teve como objetivo iniciar a construção conjunta de estratégias para as pré-candidaturas apoiadas pela aliança: Luciano Zucco (PL) ao Governo do Rio Grande do Sul, e Marcel van Hattem (NOVO) e Ubiratan Sanderson (PL) ao Senado Federal.

No âmbito nacional, PL e NOVO aguardam as definições de suas executivas para eventual alinhamento na disputa presidencial.

Eduardo Carvalho destacou que a aproximação “fortalece a construção de uma direita organizada, coerente e comprometida com os valores defendidos pela região”.

Para Thiago Jodas, a união regional reflete o posicionamento do NOVO no estado e reafirma a necessidade de convergência entre partidos com afinidade programática. “Essa parceria representa a defesa de princípios que consideramos essenciais para o futuro do Rio Grande do Sul. Quando partidos compartilham valores, trabalhar juntos se torna natural e necessário”, afirmou.

As coordenações ressaltam que o acordo acompanha as orientações estaduais das siglas e que há abertura para que outros partidos do campo de centro e centro-direita integrem a composição, ampliando a frente política em defesa do Rio Grande do Sul e do Brasil.