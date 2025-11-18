Rua Torta é ponto de exposição do talento local no 40° Natal Luz de Gramado

Um dos pontos turísticos mais fotografados de Gramado, a Rua Torta é espaço de exposição do talento de artistas locais durante o 40° Natal Luz, que continua até 18 de janeiro de 2026. A pintura de renas é uma tradição do evento e, nesta edição especial de 40 anos, foram selecionados 14 artistas que fizeram projetos especiais para a edição comemorativa. Além das renas, a decoração recebeu outros elementos natalinos em harmonia com a Vila de Natal, que fica na praça das Etnias.

Após um concurso cultural que reuniu 20 trabalhos inscritos, foram escolhidos pela comissão julgadora os projetos de João Batista Costa Filho, Sônia da Rocha Costa, Beatriz Heyde de Macedo, Jaine Teixeira Almanca, Janice Teixeira, Cláudia Samara Almeida Barros, André Rabello Bittencourt, Geniele Nascimento dos Santos, Neusa Bárbara Santarossa, Nilva Maria Nobre, Taís Cristina Ludke, José Ricardo de Araújo Veras, Tilara Rosa Lopes e Gilnei dos Santos.

Para o artista plástico João Batista Costa Filho, é motivo de orgulho participar da pintura de renas e expor o trabalho para milhares de turistas que visitam a cidade na temporada natalina. “A gente participa porque ama Gramado e ama o Natal Luz. Nossas renas procuram trazer uma mensagem. Não é apenas uma pintura. Procuramos resgatar o verdadeiro espírito natalino”, afirma João Batista.

