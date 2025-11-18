Vereador Nene Abreu solicita estudo de melhorias no cruzamento da Rua Tio Elias com a Eduardo Gans

O vereador Nene Abreu apresentou, na sessão desta semana da Câmara Municipal, uma indicação solicitando ao Poder Executivo que realize um estudo de viabilidade para melhorias de infraestrutura e mobilidade urbana no cruzamento entre a Rua Tio Elias e a Rua Eduardo Gans.

Segundo o parlamentar, o trecho concentra diariamente um grande fluxo de pedestres e veículos, devido à presença de uma escolinha e de um posto de saúde, dois serviços essenciais utilizados intensamente pela comunidade local: “Trata-se de um ponto de movimentação constante, onde a segurança viária e a organização do trânsito precisam ser observadas com atenção”, destacou Nene Abreu.

O vereador também lembrou que o local deverá receber a saída operacional do Corpo de Bombeiros, o que torna ainda mais urgente a análise técnica: “É fundamental garantir condições adequadas para o deslocamento rápido das equipes de emergência, evitando qualquer risco ou interferência no atendimento à população”, reforçou.

O estudo solicitado deverá apontar as intervenções necessárias, que podem incluir:

– adequações na via;

– implantação de sinalização;

– melhorias de segurança para pedestres;

– ajustes no tráfego;

– entre outras medidas recomendadas pelos órgãos competentes.

Nene Abreu ressaltou que a indicação busca promover mais segurança, organização e fluidez no trânsito da região: “Esperamos que o Executivo avalie com atenção essa demanda e avance nas providências cabíveis, sempre pensando na qualidade de vida dos moradores”, finalizou o vereador.