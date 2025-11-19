40° Natal Luz de Gramado está repleto de atrações para o feriadão

O feriado que celebra o Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), será de grande movimentação turística na Serra Gaúcha. Com mais de 89% de ocupação hoteleira, a região irá receber milhares de turistas até domingo e, quem escolher Gramado para passar o feriadão, terá diversas opções para curtir o 40° Natal Luz. O evento conta com atividades gratuitas e pagas em diversos pontos da cidade.

Entre as atrações gratuitas, o Natal Luz para Todos oferece vasta programação cultural no Palco Rua Coberta e na Vila de Natal, que funciona na Praça das Etnias. No local, também está a Casa do Papai Noel, que recebe os visitantes diariamente, das 14h às 18h.

Nesta quinta (20), a partir das 19h, ocorre o Caminho de Luzes, que vai iluminar com velas a avenida Borges de Medeiros. O cortejo parte da Vila de Natal e encerra na Rua Coberta. Outra atração gratuita é o desfile dos Embaixadores da Magia, que reúne 20 personagens natalinos e uma animada bandinha aos sábados e domingos, às 15h30. O elenco faz interações pelas principais ruas centrais de Gramado.

Os tradicionais espetáculos pagos devem ter lotação máxima. Com 400 personagens, o Grande Desfile de Natal ocorre quarta, sexta e domingo, às 20h, na avenida das Hortênsias. Já o Nativitaten, ocorre na quinta e no sábado, às 20h, no Centro de Eventos Serra Park. Outra atração que está conquistando o público é o Illusion Show – Especial de Natal, com Henry e Klauss, que tem sessões de quartas a domingos, no Palácio dos Festivais. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial www.natalluzdegramado.com.br.

O 40° Natal Luz de Gramado é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros, Coca-Cola e CPFL RGE. Participação especial: Governo do Rio Grande do Sul. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo, Hasam Group e Docile. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.

PROGRAMAÇÃO DO FERIADÃO

Quinta-feira (20)

16h: Saltimbancos – Uma trupe fora dos trilhos – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Caminho de Luzes – da Praça das Etnias até a Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

19h30: Coral Luz – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: Nativitaten – Serra Park

Sexta-feira (21)

16h: O Coro de Noel – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Coral Vozes de Gramado – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: O Grande Desfile de Natal – Av. das Hortênsias

Sábado (22)

11h30: Orquestra Municipal de Brochier – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

14h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

15h30: Embaixadores da Magia – saída em frente à Prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)

16h: Saltimbancos – Uma trupe fora dos trilhos – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Miguel Leal e banda – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: Nativitaten – Serra Park

Domingo (23)

11h30: Lady Boots – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

14h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

15h30: Embaixadores da Magia – saída em frente à Prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)

16h: As histórias que o Papai Noel nunca contou – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Ágelos – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: O Grande Desfile de Natal – Av. das Hortênsias