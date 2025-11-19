Canela recebe nova viatura para reforçar a segurança pública

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, recebeu das mãos do governador do Estado, Eduardo Leite, as chaves da nova camionete Toyota, modelo Hilux, que será utilizada para reforçar o trabalho das forças de segurança pública no município. A entrega da viatura aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 18, durante as comemorações do aniversário de 188 anos da Brigada Militar, em Porto Alegre.

Na oportunidade, o prefeito destacou que essa é mais uma conquista que visa melhorar a segurança pública de Canela. Ele também agradeceu a intervenção do vereador Felipe Caputo e da deputada estadual Delegada Nadine, que interviram para viabilizar a destinação do veículo para o município, e o pronto atendimento do governador do Estado. “Buscamos a melhoria constante da nossa cidade, e a segurança pública é fundamental para que Canela possa se desenvolver ainda mais. Vamos em frente e no próximo ano ainda teremos muitas outras conquistas para compartilhar com a nossa comunidade”, afirmou o chefe do Executivo canelense.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela