Filhote de tamanduá-bandeira nascido no Gramadozoo completa cinco meses

O Gramadozoo comemora em dose dupla o Dia Mundial do Tamanduá nesta quarta-feira (19). Além da data dedicada à conservação da espécie, a equipe celebra os cinco meses do filhote de tamanduá-bandeira nascido no parque em 14 de junho de 2025 – o primeiro da espécie em cativeiro no Rio Grande do Sul. Com 13,8 quilos, o filhote é uma fêmea e cresce saudável sob os cuidados da mamãe e monitoramento dos técnicos.

Conforme a bióloga Isabela Kirch Stein, a pequena fêmea permanece a maior parte do tempo agarrada ao dorso da mãe, mas arrisca os primeiros passos sozinha pelo recinto. “O que comprova o que dizem os artigos científicos sobre o tempo de permanência dos filhotes nas costas da mãe. Ela ainda não come alimentos sólidos, mas acreditamos que passará a ingerir em breve, aumentando sua independência”, prevê Isabela.

Segundo a especialista, a fêmea é filha de animais resgatados. O pai veio do Zoo de São José do Rio Preto em 2021. Já a mãe, foi encaminhada em dezembro de 2024, pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres da Universidade Federal Paulista (Cetas Unesp), após ser resgatada em Cesário Lange, São Paulo.

Isabela destaca que o nascimento em cativeiro representou um marco para a conservação da espécie, que é considerada criticamente em perigo no território gaúcho. “Fazia 130 anos que o Rio Grande do Sul não tinha registros da espécie, que voltou a ser documentada recentemente no Parque Estadual do Espinilho, no bioma Pampa”, diz.

MAIS SOBRE A ESPÉCIE

Espécie emblemática da fauna brasileira, o tamanduá-bandeira ocorre em todos os biomas do Brasil, mas enfrenta sérias ameaças devido à perda de habitat, atropelamentos e incêndios. Atualmente, está classificado como “Vulnerável” tanto pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) quanto pela Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.

Para alertar sobre a importância da espécie e os desafios para a sua sobrevivência, o Dia do Tamanduá foi instituído em 2020. No Gramadozoo, o filhote contribui com o programa de educação ambiental. Além de vídeo educativo na entrada do recinto, os visitantes podem acompanhar o condicionamento feito com mamãe e filhote. “Nos encontros, a equipe faz avaliações veterinárias e o público recebe informações sobre a espécie”, explica.

Também são realizados enriquecimentos ambientais com a família. No sábado (22), um tronco com cupins será colocado no recinto da espécie, que pode comer 30 mil cupins ou formigas por dia.