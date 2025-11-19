Filme canelense de animação “O Armário Interior” é premiado no Festival Internacional de Cinema de Carazinho

Nesta terça, 18/11, um curta-metragem feito em Canela, com a técnica de stop motion, ganhou uma distinção internacional: o troféu Cará de Ouro de Melhor Animação no Festival de Carazinho.

A obra, de apenas 8 minutos, foi realizada por 10 trabalhadores da cultura da região. Foram cerca de 8 meses de intensas atividades, entre adaptação de roteiro, confecção de cenários e personagens, captação e edição.

João Mendes Neto, um dos diretores, comemorou: “foi super desafiador, com muitas coisas novas para realizar, mas que contou com uma equipe que topou o desafio e cada um contribuiu para um resultado de excelência. Trata-se de um tema que me toca muito, que é sobre o envelhecimento e a memória”.

A também diretora, Amallia Brandolff, revela: “pra mim ainda não caiu a ficha, a nossa primeira animação e ser premiada em um festival internacional, é muita emoção. A força do trabalho coletivo e a importância das leis de fomento à cultura, neste caso da Lei Paulo Gustavo, possibilitam que nossos projetos possam alcançar outros lugares e ganhar o mundo.”

Lana Rosa, artesã responsável pela confecção dos personagens em feltro, comentou com alegria: “é uma satisfação enorme, um trabalho em conjunto com tantos talentos serem reconhecidos. Cada pessoa com suas habilidades contribuindo para algo maior”.

A equipe dedica o prêmio a Enio Martins, colega que interpreta a voz do “senhorzinho”, protagonista da animação. Reconhecido radialista da região, Enio faleceu em junho deste ano.

O Festival também premiou o filme gramadense Atena: Mel Lisboa ganhou melhor atriz, em troféu recebido pelo cineasta Enrico Peccin.

