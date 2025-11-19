Governador distrital visita clubes de Rotary e instituições em Canela

Roteiro incluiu Rotary Club de Canela, Rotary Club Inspiração, entidades sociais, Prefeitura e veículos de comunicação, com entregas de subsídios e homenagens à comunidade.

O Governador do Distrito 4670, Silvio José Fonseca Ourique, cumpriu agenda oficial em Canela nesta semana, em roteiro que incluiu visitas aos dois clubes de Rotary do município – Rotary Club de Canela e Rotary Club Inspiração – além de entidades, empresas e espaços parceiros.

Na segunda-feira, 17 de novembro, a programação iniciou no Marco Rotário, onde o Governador foi recepcionado por rotarianos do Rotary Club de Canela. Após o almoço, a comitiva seguiu para a Prefeitura de Canela, onde foi recebida pelo prefeito Gilberto Cezar. No encontro, o chefe do Executivo apresentou projetos em andamento voltados à melhoria da qualidade de vida da população e comentou sobre desafios diários da gestão pública e o esforço da administração para superá-los.

Ainda durante a tarde, Silvio conheceu o tradicional Pinheirinho de Natal decorado com símbolos do Rotary, instalado em uma via de grande fluxo turístico. O ornamento ajuda a divulgar a imagem pública da organização e costuma ser reconhecido e fotografado por visitantes rotarianos de diversas partes do país e do exterior.

Na sequência, a comitiva visitou a APAE Canela, entidade apadrinhada pelo Rotary Club de Canela. O grupo foi recebido pelo presidente Luciano Perottoni, que apresentou o trabalho realizado pela instituição, hoje com cerca de 20 funcionários e mais de 240 assistidos. Os visitantes conheceram o prédio reformado, com novas salas de atendimento, recreação, música, fonoaudiologia, fisioterapia, artes e psicologia, além de uma horta mantida pelos próprios alunos. A visita foi encerrada com uma apresentação de dança de crianças atendidas pela APAE.

No final da tarde, ocorreu reunião na sede do Rotary Club de Canela com membros dos conselhos e o presidente Miguel Oliveira de Souza, para tratar de projetos, metas e troca de experiências.

Roteiro com o Rotary Club Inspiração

Na terça-feira, 18 de novembro, o Governador esteve em Canela acompanhando a agenda do Rotary Club Inspiração, que tem como principal expertise o programa de intercâmbio de jovens para outros países. O roteiro incluiu uma série de visitas institucionais ao longo do dia:

10h – Marco Rotário, na Praça João Corrêa

– Marco Rotário, na Praça João Corrêa 10h30 – Visita ao Jornal Folha de Canela

– Visita ao Jornal Folha de Canela 11h30 – Visita ao Espaço Sicredi, local das reuniões do clube

– Visita ao Espaço Sicredi, local das reuniões do clube 12h30 – Almoço no restaurante Tempero Caseiro

– Almoço no restaurante Tempero Caseiro 14h – Hospital de Caridade de Canela (HCC) – entrega de Subsídio Global

– Hospital de Caridade de Canela (HCC) – entrega de Subsídio Global 14h45 – Sindicato Rural Patronal – visita à cozinha e entrega de Subsídio Distrital

– Sindicato Rural Patronal – visita à cozinha e entrega de Subsídio Distrital 16h – Visita à Casa Vitória

– Visita à Casa Vitória 19h30 – Quinta da Serra – Assembleia com o clube

– Quinta da Serra – Assembleia com o clube 20h – Quinta da Serra – Reunião Festiva

Durante a passagem pelo Jornal Folha de Canela, o Governador e integrantes do Rotary Club Inspiração apresentaram algumas das ações desenvolvidas na área de intercâmbio e projetos comunitários, reforçando o papel da entidade na formação de jovens e na integração internacional.

Homenagens e Reunião Festiva

Encerrando a agenda com o Rotary Club de Canela, foi realizada uma reunião festiva no restaurante La Estación. A mesa diretora foi composta pelo presidente do clube, Miguel Oliveira de Souza, pela ex-governadora distrital Glenda Viezzer (ano rotário 2006-2007) e pelo Governador Silvio José Fonseca Ourique. Em clima de companheirismo, o senhor Luiz Carlos Benetti recebeu uma homenagem e o Certificado de Profissional do Ano, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade, especialmente pelo apoio contínuo à APAE Canela.

Já a reunião festiva com o Rotary Club Inspiração está marcada para a noite desta terça-feira, no Espaço Sicredi, encerrando o roteiro do Governador Silvio Ourique junto aos clubes de Rotary de Canela.



