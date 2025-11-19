Paço Municipal e demais repartições públicas estarão fechadas durante o feriado prolongado da Consciência Negra

Nesta quinta e sexta-feira, dias 20 e 21, o prédio da Prefeitura de Canela e demais repartições públicas, como secretarias municipais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e rede de assistência social estarão fechados devido ao feriado prolongado do Dia da Consciência Negra. Nessas datas não haverá expediente e nem atendimento ao público. No entanto, os serviços considerados essenciais, como o Hospital de Caridade de Canela, a coleta de lixo, a fiscalização e monitoramento de trânsito, parques públicos e o cemitério municipal continuam funcionando normalmente.

O atendimento na sede da Prefeitura e demais prédios públicos retorna na segunda-feira, dia 24 de novembro, normalmente. Em relação ao dia 21, prolongamento do Dia da Consciência Negra, os servidores municipais já recuperaram a carga horária desta data no mês de setembro. Até o final deste ano ainda haverá a recuperação de três dias, referentes ao recesso de Natal e Ano Novo – nos dias 29 de novembro, e 6 e 20 de dezembro, em turno único, das 7h às 13h.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela