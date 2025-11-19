Prefeito Gilberto Cezar nomeia Athos Cunha como novo secretário de Turismo e Cultura de Canela

Jaison Remonti, atual secretário adjunto de Governo, passará a exercer a função de secretário adjunto de Turismo

A Prefeitura de Canela, através do prefeito Gilberto Cezar, anuncia a nomeação de Athos Cunha como novo secretário de Turismo e Cultura do município. A decisão reforça a política de valorização de quadros técnicos da Administração e o compromisso com a continuidade das ações estratégicas para o fortalecimento do turismo, principal atividade econômica da cidade.

Athos Cunha exerce atualmente a função de secretário adjunto de Turismo e Cultura. Além da experiência na gestão pública, Athos é empresário há 20 anos, com trajetória consolidada no setor de serviços e no ambiente empreendedor da Serra Gaúcha — o que amplia sua capacidade de integração com os diversos segmentos turísticos.

Com a mudança, Jaison Remonti, atual secretário adjunto de Governo, passará a exercer também a função de secretário adjunto de Turismo e Cultura. Jaison possui ampla experiência em turismo e eventos e irá contribuir com visão técnica e alinhamento entre as políticas públicas e o trade local.

Foto: Divulgação