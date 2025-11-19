Vereador Felipe Caputo articula recursos para melhorias no Campo da Celulose

Na tarde da última terça-feira, 18 de novembro de 2025, o vereador Felipe Caputo recebeu em Canela o assessor parlamentar João Gabriel Dilkin, representando a deputada estadual Delegada Nadine.

Durante a visita, o vereador levou o assessor até o Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), onde ambos foram recepcionados pelo diretor do departamento, Marcelo Brito Drehmer. Na ocasião, Marcelo apresentou a estrutura atual do campo de futebol, seus desafios e necessidades.

O objetivo do encontro foi solicitar, por meio do assessor, a intermediação de uma emenda parlamentar junto à deputada Nadine, visando o fortalecimento da infraestrutura esportiva do município, com foco nas melhorias do campo de futebol utilizado pelas escolinhas e campeonatos locais.

Felipe destacou a importância de buscar recursos que incentivem o esporte de base:

“Esporte é formação de cidadão. Melhorar o campo significa investir nas crianças, nos jovens e na comunidade. A parceria com a deputada Nadine pode ser decisiva nesse processo”.