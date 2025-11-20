Audiência Pública apresenta LOA 2026 à comunidade





A Prefeitura de Canela apresentou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026 durante Audiência Pública realizada na terça-feira, dia 18, na Câmara de Vereadores. De acordo com a secretária adjunta da Fazenda, Simone Becker, o projeto está plenamente compatível com o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, elaborado sob o lema “Para uma Canela cada vez melhor para todos”. A LOA foi estruturada conforme três eixos estratégicos de atuação — Planejamento e Gestão, Serviços Públicos e Desenvolvimento Sustentável — concebidos de forma integrada e participativa, envolvendo todas as secretarias municipais e refletindo as principais demandas identificadas junto à comunidade.

A Lei Orçamentária Anual é um instrumento fundamental para a gestão das finanças públicas, pois estima as receitas e fixa as despesas do município para o período de um exercício financeiro. Para 2026, o valor total da LOA ficou em R$ 428.300.000,00, sendo que das receitas de impostos e transferências para a saúde será destinado 21% (de um mínimo de 15%) e 26% para a educação (de um mínimo de 25%) mais todos os demais recursos vinculados.

A apresentação contou também com a presença do secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, José Carlos Doncatto, e do secretário de Gestão Pública, Ismael Viezze.

Texto e foto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela