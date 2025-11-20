Canela projeta 85% de ocupação hoteleira e intensifica programação do Sonho de Natal

O feriado prolongado da Consciência Negra tem perspectivas positivas para Canela, que deve atingir a partir desta quinta-feira, dia 20, 85% de lotação da rede hoteleira – segundo o Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museu e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur Serra Gaúcha). O resultado chega na data em que acontece a abertura oficial do 38º Sonho de Natal e do 1º Festival do Panetone, e quando a programação artística e cultural da cidade é reforçada para receber o público.

Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura, Canela possui uma rede hoteleira com 6 mil leitos, e chegar próximo à lotação mostra que o trabalho de divulgação que tem sido feito para mostrar o município como um destino turístico, especialmente na época das festas de final de ano, tem dado retorno.

O prefeito Gilberto Cezar comemora esse resultado e afirma que a colaboração dos empreendedores locais é fundamental para chegar a essa marca. “A Prefeitura faz a sua parte, mas são os empreendedores canelenses que atendem esses visitantes e garantem a boa imagem da nossa cidade. É esse acolhimento e bom atendimento que faz os turistas virem uma vez e voltarem”, destaca.

O titular da pasta de Turismo e Cultura, Athos Cunha, diz que o município se preparou com carinho e muita dedicação para o 38º Sonho de Natal. “Buscamos trazer atrações diferentes, mas também manter aquelas tradicionais que o público gosta, como é o caso da Aldeia do Sonho montada atrás da Casa de Pedra, a cenografia da Praça do Sonho, na Praça João Corrêa, um Multipalco totalmente renovado para receber shows e intervenções artísticas, e a Casa do Papai Noel para encantar famílias”, elenca o secretário. Outra atração que colabora para atrair o público nesta época é o inédito Festival do Panetone, que começou nesta quinta-feira e segue até domingo, dia 23, comercializando panetones de mais de 40 sabores das 9h às 22h, na Praça.

Athos Cunha também afirma que a ocupação é um sinal de que os visitantes estão respondendo com entusiasmo a toda a programação preparada para o Sonho de Natal. “A cidade vai corresponder com uma experiência mágica, incrível e acolhedora”, garante.

Abertura oficial



Nesta quinta-feira, às 19h30, acontece a cerimônia de abertura oficial da programação do 38º Sonho de Natal e do 1º Festival do Panetone, no Multipalco da Praça João Corrêa. A expectativa é de que o público compareça para assistir ao espetáculo da Orquestra de Teutônia, uma das mais importantes do Rio Grande do Sul e primeira atração musical da programação.

O Sonho de Natal de Canela começou no dia 30 de outubro e segue até o dia 18 de janeiro com atrações artísticas e culturais. O Festival do Panetone, em parceria da Prefeitura com o Grupo RBS, acontece até domingo, dia 23, comercializando mais de 40 variedades da iguaria natalina pelos sete empreendimentos credenciados.

