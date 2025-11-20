Confira os sabores que estarão disponíveis no Festival do Panetone em Canela

Começa nesta quinta-feira, dia 20, a 1ª edição do Festival do Panetone de Canela, montado no geotúnel na Praça João Corrêa e parte da programação do 38º Sonho de Natal. O público poderá se deliciar com uma variedade grande de sabores dessa iguaria natalina, que estará exposta nos estandes até domingo, 23, das 9h às 22h. Serão comercializadas mais de 40 variações da receita de panetone pelos sete empreendimentos credenciados. São sabores como linguiça, brûlée com frutas vermelhas, queijo com nozes e muitos outros que devem alegrar o paladar de quem comparecer para prestigiar o evento.

Ao todo, 41 sabores de panetone estarão no Festival, organizado em parceria pela Prefeitura de Canela e o Grupo RBS. O objetivo é despertar nos visitantes a emoção em cada mordida desse “pão doce”, inovando em uma receita tão tradicional e que ainda se faz presente no Natal das famílias de todo o mundo com grande sucesso.

Os empreendimentos participantes são as agroindústrias Canela Sabor Rural e Queijaria Missioneira, a Ginger House, a Havanna Canela, a Z Art’s Doce, a Savorê, e a Dauper – todos originais de Canela, para representar o melhor que a cidade possui em termos de receitas tradicionais, mas também inovadoras, e de gastronomia.

Confira a lista completa de sabores:

-Trufado

-Chocolate meio amargo

-Chocolate ao leite

-Chocolate branco

-Chocolate com avelã

-Doce de leite com nozes

-Linguiça

-Uvas passas e frutas cristalizadas

-Gotas de chocolate e recheio sabor chocolate meio amargo

-Brûlée com frutas vermelhas

-Goiabada ao leite

-Pistache

-Doce de leite

-Frutas, amêndoas e castanhas

-Doce de leite e chocolate

-fermentação natural, orgânico, de doce de leite

-Queijo com nozes

-Chocolate com gotas brancas

-Chocolate com gotas pretas

-Mirtilo e chocolate branco

-Nozes e chocolate branco

-Pistache e chocolate branco

-Panetone branco

-Duo (branco e preto)

-Mousse de limão

-Chocolate com damasco

-Chocolate com nozes

-Ferrero Rocher

-Kinder Bueno

-Ninho com Nutella

-Chocolate branco com oreo

-Caramelo salgado

-Chocolate branco com frutas vermelhas

-Chocotone no pote

-Mar del Plata

-Duplo recheio (Chocolate meio amargo e Dulce de Leche)

-Limone

-Genovês

-Pistache com Dulce de Leche

-Goiabada com Dulce de Leche

-Zero açúcar.

Site: www.sonhodenatal.com.br

Instagram: @sonhodenataloficial

Facebook: www.facebook.com/sonhodenataldecanela

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Agência Brasil