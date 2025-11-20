Gratidão e reconhecimento com o troféu Amigos do Festuris

Em um gesto de gratidão e reconhecimento, o Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado realizou a tradicional entrega do Troféu Amigo do Festuris, honraria criada há 37 anos pelas fundadoras Marta Rossi e Silvia Zorzanello. A cerimônia foi realizada durante a abertura oficial deste ano.
O Troféu Amigo do Festuris é uma distinção especial concedida àqueles que, com dedicação e entusiasmo, ajudaram a projetar o evento e a consolidar sua relevância no cenário do turismo nacional e internacional. Mais do que um reconhecimento institucional, a homenagem celebra o empenho pessoal de quem contribui de forma genuína para o crescimento do Festuris e para a promoção do turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e social.
“O Troféu Amigo do Festuris nasceu de um sentimento puro de gratidão. Desde os primeiros anos do evento, Silvia e eu acreditamos que o sucesso só é possível quando caminhamos juntos, valorizando as pessoas que se envolvem de coração. Esta homenagem está acima de cargos e empresas, ela simboliza a amizade, o respeito e o compromisso de quem acredita no nosso propósito”, destaca Marta Rossi, CEO do Festuris e idealizadora do evento ao lado de Silvia Zorzanello.
A condecoração é pessoal e intransferível, entregue diretamente aos homenageados, reforçando o caráter afetivo e simbólico da distinção. O troféu carrega a essência do Festuris: a união de profissionais, empresários, jornalistas e parceiros que, com esforço e paixão, transformaram a feira em uma das mais importantes plataformas de negócios turísticos da América Latina.
A entrega do Troféu Amigo do Festuris reafirma o compromisso do evento em valorizar as relações humanas e reconhecer aqueles que ajudam a manter viva a essência do turismo: a conexão entre pessoas.
Homenageados com o Troféu Amigo do Festuris 2025
André Krammel
Alejandro Malo
Carlos Antunes
Carlos Vázquez
Clóvis Casemiro
Evandro Novak
Marina Figueiredo
Paulo Atzingen
Roberto de Lucena
Roger Bacchi
Rúbia Carla Andrade
Samir Curi Hallal
Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br
Fotos: Festuris/Divulgação