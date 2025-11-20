Gratidão e reconhecimento com o troféu Amigos do Festuris

Em um gesto de gratidão e reconhecimento, o Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado realizou a tradicional entrega do Troféu Amigo do Festuris, honraria criada há 37 anos pelas fundadoras Marta Rossi e Silvia Zorzanello. A cerimônia foi realizada durante a abertura oficial deste ano.

O Troféu Amigo do Festuris é uma distinção especial concedida àqueles que, com dedicação e entusiasmo, ajudaram a projetar o evento e a consolidar sua relevância no cenário do turismo nacional e internacional. Mais do que um reconhecimento institucional, a homenagem celebra o empenho pessoal de quem contribui de forma genuína para o crescimento do Festuris e para a promoção do turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e social.

“O Troféu Amigo do Festuris nasceu de um sentimento puro de gratidão. Desde os primeiros anos do evento, Silvia e eu acreditamos que o sucesso só é possível quando caminhamos juntos, valorizando as pessoas que se envolvem de coração. Esta homenagem está acima de cargos e empresas, ela simboliza a amizade, o respeito e o compromisso de quem acredita no nosso propósito”, destaca Marta Rossi, CEO do Festuris e idealizadora do evento ao lado de Silvia Zorzanello.

A condecoração é pessoal e intransferível, entregue diretamente aos homenageados, reforçando o caráter afetivo e simbólico da distinção. O troféu carrega a essência do Festuris: a união de profissionais, empresários, jornalistas e parceiros que, com esforço e paixão, transformaram a feira em uma das mais importantes plataformas de negócios turísticos da América Latina.

A entrega do Troféu Amigo do Festuris reafirma o compromisso do evento em valorizar as relações humanas e reconhecer aqueles que ajudam a manter viva a essência do turismo: a conexão entre pessoas.

Homenageados com o Troféu Amigo do Festuris 2025

André Krammel

Alejandro Malo

Carlos Antunes

Carlos Vázquez

Clóvis Casemiro

Evandro Novak

Marina Figueiredo

Paulo Atzingen

Roberto de Lucena

Roger Bacchi

Rúbia Carla Andrade

Samir Curi Hallal

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br

Fotos: Festuris/Divulgação