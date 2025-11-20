Sonho de Natal de Canela intensifica programação e estreias de shows neste feriado e final de semana

O 38º Sonho de Natal de Canela intensifica a programação artística a partir do feriado desta quinta-feira, dia 20. As atrações incluem apresentações musicais, desfiles, concertos e diversas intervenções artísticas que prometem encantar moradores e visitantes.

A abertura oficial do evento acontece nesta quinta-feira, às 19h30, no Multipalco da Praça João Corrêa, com apresentação da renomada Orquestra de Teutônia. No mesmo momento, será inaugurado oficialmente o Festival do Panetone, que ocorre de 20 a 23 de novembro, das 9h às 22h, no geotúnel da Praça do Sonho (Praça João Corrêa). Ao longo do feriadão haverá, ainda, apresentações musicais no coreto da Aldeia do Sonho e no Multipalco.

Entre os destaques da programação está o Desfile dos Parques Temáticos e Atrativos Turísticos de Canela, que terá sua estreia nesta sexta-feira, dia 21, e nova apresentação no sábado, dia 22, sempre a partir das 19h, percorrendo as ruas centrais da cidade. A atividade promete divertir o público com os mascotes dos parques, levando a magia do Natal às ruas de Canela.

Também estreiam neste final de semana os espetáculos Christmas Rock e Cinnamon Christmas Songs. O Sonho de Natal vai até o dia 18 de janeiro de 2026.

CHRISTMAS ROCK

Inspirado na magia das celebrações natalinas e nas tradicionais canções americanas, o show Christmas Rock traz o guitarrista e cantor Rafa Schüler, que interpreta clássicos como Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Blue Christmas, Silent Night e White Christmas, acompanhado por um quarteto de sopros.

Na temporada 2025, o espetáculo apresenta novidades: a cantora Gabriela Dias integra o elenco, emprestando sua voz a músicas como Hallelujah, All I Want for Christmas Is You e O Holy Night, tornando a apresentação ainda mais emocionante.

CINNAMON CHRISTMAS SONGS

Em formato intimista e elegante, o espetáculo Cinnamon Christmas Songs revisita grandes clássicos do repertório natalino, interpretados pela banda Jazz Cinnamon. As canções ganham novas versões repletas de sentimento, esperança e paz.

O grupo é formado por Levi Gondim (piano), Serginho Severo (baixo acústico), Cesimbra Filho (bateria) e pela voz marcante de Luciano Soul. O resultado é uma experiência musical envolvente e sofisticada — um convite à celebração do Natal em sua forma mais pura.

Acesse AQUI a programação completa.

Instagram: @sonhodenataloficial

Facebook: www.facebook.com/sonhodenataldecanela

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela