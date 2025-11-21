Abertura oficial: Com Papai Noel e Orquestra de Teutônia, Canela intensifica programação do 38º Sonho de Natal

Começou oficialmente nesta quinta-feira, dia 20, feriado nacional, a programação artística e musical da 38ª edição do Sonho de Natal de Canela. A abertura foi marcada por uma cerimônia emocionante, repleta de momentos simbólicos como a intervenção artística dos Mensageiros do Sonho acompanhados do personagem Mestre, e a entrega da chave da cidade ao Papai Noel pelo prefeito Gilberto Cezar. O evento também deu início ao 1º Festival do Panetone, que segue até domingo, 23, na Praça João Corrêa (Praça do Sonho). O ponto alto da noite foi a apresentação da Orquestra de Teutônia no Multipalco, levantando o público com um repertório que vai do erudito a músicas populares.

A abertura despertou nas autoridades presentes e no público o sentimento de nostalgia e de pertencimento, enaltecendo o envolvimento das muitas pessoas que colaboraram na preparação do Sonho de Natal, além da importância da comunidade para o sucesso do evento. Na oportunidade, o prefeito Gilberto Cezar destacou a grandiosidade de tudo que foi planejado, destacando que a programação contará com mais de 250 atrações totalmente gratuitas e abertas ao público.

O chefe do Executivo também agradeceu o apoio dos patrocinadores e lembrou que há muitos anos Canela não recebia financiamento governamental para eventos, e que neste o projeto da cidade conquistou a Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e também a Lei Rouanet. “Precisamos que a comunidade tenha novamente paixão pelo Sonho de Natal, ajude a decorar suas casas, seus comércios, a enfeitar e manter a cidade limpa.Isso faz parte da melhor época do ano, quando as pessoas são mais gentis, e precisamos resgatar esses sentimentos”, reforçou o prefeito, pedindo que o público aproveite tudo que a cidade tem a oferecer até o dia 18 de janeiro, quando a programação encerra.

Representando os demais secretários municipais, Athos Cunha, titular da pasta de Turismo e Cultura, falou da organização do Sonho do Natal e dos desafios para que ele se tornasse real, e anunciou que toda a decoração instalada na cidade neste ano foi adquirida para compor um acervo de Canela, que poderá ser utilizado também nos próximos anos.

Aconteceu, também, a abertura do 1º Festival do Panetone de Canela. Falando em nome da organização, o diretor regional do Grupo RBS na Serra, Joel Goulart Junior, empresa parceira da Prefeitura na realização, ressaltou que o evento é “a cara de Canela” e que veio para ficar, “valorizando a comunidade e movimentando a economia local”, destacou.

Participaram da cerimônia o deputado federal Pompeo de Mattos, representando a Câmara dos Deputados; o representante da Secretaria de Estado da Cultura, chefe de gabinete André Kryszczuno; o deputado estadual Joel Wilhelm, representando a Assembleia Legislativa; o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo; representantes das forças de segurança pública da cidade; líderes religiosos; representantes dos patrocinadores, entre outras autoridades.

Espetáculo da Orquestra de Teutônia levanta o público

Um dos momentos mais aguardados e emocionantes da abertura do Sonho de Natal foi a apresentação da Orquestra de Teutônia, que trouxe um repertório que levantou a plateia.

A orquestra é uma das mais importantes do Rio Grande do Sul, sendo formada por 23 músicos, sob direção de Astor Jair Dalferth, e subiu ao Multipalco próximo às 20h30, com a música “Jesus Cristo”, que ficou famosa na voz do cantor Roberto Carlos. O público cantou e dançou do início ao fim.

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.

