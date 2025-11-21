Canela: Fornecimento de água no Centro se normaliza no final da tarde

Moradores do Centro e dos bairros Boeira, Bom Jesus e São Luiz, em Canela, deverão ter o fornecimento de água normalizado gradativamente no final da tarde desta sexta-feira, 21. A Corsan está consertando uma rede de água que se rompeu na Rua General Ernesto Dorneles e que causou o desabastecimento.

Para outras informações, podem ser usados os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site cliente.corsan.com.br, WhatsApp (51) 99704-6644 e ligações gratuitas pelo 0800.646.6444.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.