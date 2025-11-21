Compra premiada e workshop na campanha Nos Trilhos da Magia

A campanha Nos Trilhos da Magia, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Canela – ACIC, reforça a cada etapa o quanto a união entre empresários e comunidade é capaz de transformar a cidade. Mais do que fortalecer o comércio local, a iniciativa se consolidou como um movimento coletivo que inspira e integra a comunidade.

“O trabalho conjunto, criatividade e pertencimento que tem impulsionado resultados concretos para a economia local é o objetivo principal das ações da ACIC e, a campanha Nos Trilhos da Magia, que realizamos na Páscoa e no Natal é exemplo disso”, afirma o presidente da entidade Maurício Boniatti.

No último sábado, dia 15, ocorreu a tradicional montagem dos pinheirinhos natalinos, que encantou a Avenida Júlio de Castilhos. A ação reuniu empreendedores, colaboradores e famílias em um gesto simbólico que embeleza a cidade e fortalece vínculos. Uma das mais movimentadas ruas do comércio da cidade ficou ainda linda e colorida, transformando-se em um corredor natalino que valoriza não só a paisagem urbana, mas também o comércio.

Cada pinheirinho decorado representa o cuidado e o carinho de quem vive, empreende e acredita em Canela. Mais do que decoração, a mobilização reforça o sentimento de pertencimento. Empresários engajados, equipes motivadas e moradores participativos formam a base de uma campanha que já é referência.

A campanha promove também, no dia 24 de novembro, um workshop gratuito voltado à qualificação das equipes e ao fortalecimento das marcas participantes. O encontro apresentará estratégias práticas de vendas, posicionamento e diferenciação competitiva, oferecendo ferramentas essenciais para garantir resultados expressivos neste Natal. Com isso, a ACIC reafirma seu compromisso em preparar ainda mais o comércio local para viver uma das temporadas mais promissoras dos últimos anos.

Outro destaque da campanha é a Compra Premiada, que segue movimentando o comércio com a distribuição de cupons a cada R$ 200 em compras. Identificados com adesivo temático, os estabelecimentos participantes oferecem aos consumidores a chance de concorrer a um iPhone e diárias em pousadas canelenses e passeios em parques da cidade. A ação estimula o consumo local, fortalece as vendas e promove a circulação econômica até o próximo mês de janeiro.

Com encantamento, integração e estratégia, a ACIC segue iluminando Canela através da campanha Nos Trilhos da Magia, valorizando quem empreende e fortalecendo a comunidade.