Edição 696, de 21 de novembro de 2025

A Folha de Canela já está no ar!
– Abertura oficial do 38º Sonho de Natal
Com a presença do Papai Noel e show da Orquestra de Teutônia, Canela intensifica a programação natalina — um início grandioso para a temporada mais esperada do ano.
– Páginas 7 a 9
– Profissionais do Ano
A 10ª edição da premiação celebra uma década de história e presta homenagem especial a Telmo Soares em uma noite emocionante.
– Página 6
– Incêndio no Bairro São Rafael
Fogo atinge residências e mobiliza equipes de emergência nesta semana.
– Página 22
– Opinião Forti – “Vamos falar de vôlei?”
Márcio Diehl Forti faz um paralelo entre o esporte e a administração pública, com aquele toque crítico que o leitor já conhece.
– Página 3