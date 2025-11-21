Canela,

21 de novembro de 2025

Edição 696, de 21 de novembro de 2025

Abertura oficial do 38º Sonho de Natal
Com a presença do Papai Noel e show da Orquestra de Teutônia, Canela intensifica a programação natalina — um início grandioso para a temporada mais esperada do ano.
Páginas 7 a 9

Profissionais do Ano
A 10ª edição da premiação celebra uma década de história e presta homenagem especial a Telmo Soares em uma noite emocionante.
Página 6

Incêndio no Bairro São Rafael
Fogo atinge residências e mobiliza equipes de emergência nesta semana.
Página 22

Opinião Forti“Vamos falar de vôlei?”
Márcio Diehl Forti faz um paralelo entre o esporte e a administração pública, com aquele toque crítico que o leitor já conhece.
Página 3

