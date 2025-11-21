Festival do Panetone inicia com grande movimentação e sabores inovadores em Canela



O 1º Festival do Panetone de Canela, iniciado nesta quinta-feira, 20, já conquista a comunidade e os visitantes com uma variedade inédita de sabores e com o espírito natalino presente em cada pedaço. O evento é uma realização da Prefeitura de Canela em parceria com o Grupo RBS e segue até o dia 23 de novembro, na Praça João Corrêa. O público que visitar o festival pode degustar mais de 40 variedades de panetones, que vão desde receitas caseiras até versões mais sofisticadas. Conforme os expositores, entre os sabores mais procurados estão pistache, doce de leite e combinações agridoces, como queijo com nozes e queijo com figo. As embalagens personalizadas, como a versão inspirada na Catedral de Pedra, produzida pela Dauper, também têm atraído a atenção dos visitantes como uma opção de presente.

Os comerciantes celebram o movimento e demonstram grande expectativa de vendas até o fim do evento. “A gente sente que as pessoas estão aderindo e estão gostando muito dos panetones serem produzidos por empresas locais”, avalia a expositora Gisele Martins. Os visitantes também aprovam a novidade. “Sou de São Paulo e sempre venho para Canela no final do ano. Ter um evento assim, tão ligado aos sabores do Natal, é maravilhoso”, afirma Marlene Oliveira. Os valores variam de R$ 10 a R$ 180 a unidade. Participam desta primeira edição os empreendimentos: Canela Sabor Rural, Queijaria Missioneira, Ginger House, Havanna Canela, Z Art’s Doce, Savorê e Dauper – todos com produção original de Canela.

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.

Texto Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela