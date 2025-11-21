JA Futsal vence, GDE confirma classificação e Série Ouro de Canela define classificados para os Playoffs

A fase classificatória da Série Ouro de Futsal de Canela chegou ao fim na noite desta quinta-feira (20), com dois jogos que mexeram diretamente na tabela e definiram os confrontos dos playoffs, que começam já na próxima segunda-feira (24). A rodada também sacramentou a eliminação do Hortênsias e confirmou GDE e MB Sports entre os classificados.JA Futsal 4 x 1 Hortênsias
Abrindo a noite no Ginásio Carlinhos da Vila, o JFutsal confirmou o grande momento e venceu o Hortênsias por 4 a 1. O resultado foi determinante:
- O JA Futsal chega aos 18 pontos, fecha a fase classificatória como vice-líder, atrás apenas do Bola 8/R7, e entra forte nos mata-mata;
- A derrota deixou o Hortênsias estacionado nos 10 pontos, encerrando a competição em 7º lugar, fora da zona de classificação.
Com isso, o Hortênsias está eliminado e não avança aos playoffs.
GDE 6 x 4 MB Sports
O último jogo da noite foi digno de encerramento de fase: jogão, golaços, alternâncias de domínio e muito equilíbrio. No fim, o GDE (Galera da Estêvão) venceu o MB Sports por 6 a 4, garantindo sua vaga entre os seis que brigam pelo título.
O resultado deixa GDE e MB classificados, fechando a tabela entre 4º e 6º colocados.
Classificação final da fase classificatória
(considerando a eliminação do Corinthians, cujos jogos foram anulados)
- Bola 8/R7 – 19 pts
- JA Futsal – 18 pts
- Monterrey – 13 pts
- Guará Futsal – 13 pts
- GDE – 12 pts
- MB Sports – 12 pts
- Hortênsias – 10 pts
- UJSM – 3 pts
- Corinthians – eliminado
Com a eliminação disciplinar do Corinthians, não há rebaixamento por desempenho nesta edição. Hortênsias e UJSM permanecem na elite para 2026.
Playoffs definidos (24/11 – segunda-feira)
Os quatro primeiros avançariam diretamente, mas o regulamento prevê disputa entre 3º e 6º, e entre 4º e 5º:
Monterrey (3º) x MB Sports (6º) — 20h
Guará Futsal (4º) x GDE (5º) — 20h45
Os vencedores avançam às semifinais para enfrentar Bola 8/R7 e JFutsal.
Semifinais – datas definidas
- Jogos de Ida: quinta-feira, 27 de novembro
- Jogos de Volta: segunda-feira, 1º de dezembro
A Série Ouro entra agora na sua etapa mais intensa, com confrontos diretos, ginásio cheio e clima de decisão. A Folha de Canela seguirá acompanhando todos os jogos.