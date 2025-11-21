JA Futsal vence, GDE confirma classificação e Série Ouro de Canela define classificados para os Playoffs

A fase classificatória da Série Ouro de Futsal de Canela chegou ao fim na noite desta quinta-feira (20), com dois jogos que mexeram diretamente na tabela e definiram os confrontos dos playoffs, que começam já na próxima segunda-feira (24). A rodada também sacramentou a eliminação do Hortênsias e confirmou GDE e MB Sports entre os classificados.JA Futsal 4 x 1 Hortênsias

Abrindo a noite no Ginásio Carlinhos da Vila, o JFutsal confirmou o grande momento e venceu o Hortênsias por 4 a 1. O resultado foi determinante:

O JA Futsal chega aos 18 pontos , fecha a fase classificatória como vice-líder , atrás apenas do Bola 8/R7, e entra forte nos mata-mata;

chega aos , fecha a fase classificatória como , atrás apenas do Bola 8/R7, e entra forte nos mata-mata; A derrota deixou o Hortênsias estacionado nos 10 pontos, encerrando a competição em 7º lugar, fora da zona de classificação.

Com isso, o Hortênsias está eliminado e não avança aos playoffs.

GDE 6 x 4 MB Sports

O último jogo da noite foi digno de encerramento de fase: jogão, golaços, alternâncias de domínio e muito equilíbrio. No fim, o GDE (Galera da Estêvão) venceu o MB Sports por 6 a 4, garantindo sua vaga entre os seis que brigam pelo título.

O resultado deixa GDE e MB classificados, fechando a tabela entre 4º e 6º colocados.

Classificação final da fase classificatória

(considerando a eliminação do Corinthians, cujos jogos foram anulados)

Bola 8/R7 – 19 pts JA Futsal – 18 pts Monterrey – 13 pts Guará Futsal – 13 pts GDE – 12 pts MB Sports – 12 pts Hortênsias – 10 pts UJSM – 3 pts Corinthians – eliminado

Com a eliminação disciplinar do Corinthians, não há rebaixamento por desempenho nesta edição. Hortênsias e UJSM permanecem na elite para 2026.

Playoffs definidos (24/11 – segunda-feira)

Os quatro primeiros avançariam diretamente, mas o regulamento prevê disputa entre 3º e 6º, e entre 4º e 5º:

Monterrey (3º) x MB Sports (6º) — 20h

Guará Futsal (4º) x GDE (5º) — 20h45

Os vencedores avançam às semifinais para enfrentar Bola 8/R7 e JFutsal.

Semifinais – datas definidas

Jogos de Ida: quinta-feira, 27 de novembro

quinta-feira, Jogos de Volta: segunda-feira, 1º de dezembro

A Série Ouro entra agora na sua etapa mais intensa, com confrontos diretos, ginásio cheio e clima de decisão. A Folha de Canela seguirá acompanhando todos os jogos.