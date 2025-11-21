Olé Futsal representa Canela na semifinal do Estadual Sub 16 da Liga Sul-Riograndense

A Associação Esportiva Olé Futsal está novamente entre as melhores categorias de base do Estado. Depois de uma grande campanha na primeira fase do Campeonato Estadual Sub 16 da Liga Sul-Riograndense de Futsal, a equipe canelense garantiu vaga entre os quatro melhores e agora disputa a semifinal da competição.

O adversário será o RS Futsal, de Gravataí, em confronto de ida e volta.

Datas dos confrontos

Jogo de ida: 23 de novembro, às 16h, em Gravataí

23 de novembro, às 16h, em Gravataí Jogo de volta: 29 de novembro, às 19h30, no Ginásio do Sesi, em Canela

Para o jogo decisivo em casa, o acesso ao público será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (para maiores de 10 anos). Todo o material arrecadado será destinado à APAE de Canela.

Transmissão ao vivo

A Folha de Canela confirma a transmissão ao vivo do jogo de volta pelo Portal da Folha TV no YouTube, reforçando o compromisso com a cobertura do futsal local. Assista pelo link: https://www.youtube.com/live/cAwcuhkXHLc

A transmissão conta com o apoio de:

Círculo Saúde

ABO Soluções em Tecnologia

Adyl Telecom

JA Espaço de Treinamento

Beleza Chiq

Suport Soluções Prediais

Supremos Box

Urbano Móveis

Olé Futsal: a força da base de Canela

A classificação da equipe Sub 16 é reflexo do trabalho consolidado do projeto, que segue revelando atletas, fortalecendo a formação esportiva e mantendo Canela no mapa das grandes competições de base do Rio Grande do Sul.