Canela,

21 de novembro de 2025

Anuncie

Olé Futsal representa Canela na semifinal do Estadual Sub 16 da Liga Sul-Riograndense

Compartilhe:

A Associação Esportiva Olé Futsal está novamente entre as melhores categorias de base do Estado. Depois de uma grande campanha na primeira fase do Campeonato Estadual Sub 16 da Liga Sul-Riograndense de Futsal, a equipe canelense garantiu vaga entre os quatro melhores e agora disputa a semifinal da competição.

O adversário será o RS Futsal, de Gravataí, em confronto de ida e volta.

Datas dos confrontos

  • Jogo de ida: 23 de novembro, às 16h, em Gravataí
  • Jogo de volta: 29 de novembro, às 19h30, no Ginásio do Sesi, em Canela

Para o jogo decisivo em casa, o acesso ao público será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (para maiores de 10 anos). Todo o material arrecadado será destinado à APAE de Canela.

Transmissão ao vivo

A Folha de Canela confirma a transmissão ao vivo do jogo de volta pelo Portal da Folha TV no YouTube, reforçando o compromisso com a cobertura do futsal local. Assista pelo link: https://www.youtube.com/live/cAwcuhkXHLc

A transmissão conta com o apoio de:

  • Círculo Saúde
  • ABO Soluções em Tecnologia
  • Adyl Telecom
  • JA Espaço de Treinamento
  • Beleza Chiq
  • Suport Soluções Prediais
  • Supremos Box
  • Urbano Móveis

Olé Futsal: a força da base de Canela

A classificação da equipe Sub 16 é reflexo do trabalho consolidado do projeto, que segue revelando atletas, fortalecendo a formação esportiva e mantendo Canela no mapa das grandes competições de base do Rio Grande do Sul.