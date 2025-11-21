Polícia Civil de Canela prende foragido do estado do Paraná

A Polícia Civil de Canela prendeu, na tarde desta quinta-feira, feriado, um homem foragido do estado do Paraná. O criminoso foi localizado escondido em um apartamento no bairro Vila Maggi, em Canela.

Após tomar conhecimento da existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça paranaense, uma equipe da Polícia Civil se dirigiu ao endereço onde o suspeito poderia estar, acompanhada de efetivo da Operação Serra. Os policiais precisaram ingressar no imóvel para efetuar a captura.

O foragido teve sua prisão decretada pela prática de crimes patrimoniais no Paraná. Após a ação, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela.

O delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, destacou a dedicação e o profissionalismo dos policiais civis envolvidos, que realizaram a prisão mesmo durante a folga no feriado, bem como o apoio prestado pela Operação Serra.