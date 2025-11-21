Profissionais do Ano celebra 10ª edição e homenageia Telmo Soares em noite histórica

A Editora Folha de Canela Multimídia realizou, na última quarta-feira (19), a 10ª edição do Profissionais do Ano, evento que reconhece os trabalhadores que se destacam no atendimento, no serviço prestado e na relação direta com a comunidade canelense. A celebração ocorreu na Churrascaria Garfo & Bombacha e reuniu um grande público: mais de 300 pessoas acompanharam a cerimônia e mais de 70 profissionais receberam o troféu no palco. Outros cerca de 15, que não puderam comparecer, receberão a homenagem nos próximos dias.

A noite contou com a presença de diversas autoridades e representantes da comunidade, reforçando a importância do prêmio, que se consolidou ao longo de uma década como o evento mais democrático da região, dando o mesmo reconhecimento a profissionais de todos os segmentos — do magistrado ao pintor, do servidor público ao autônomo, do comerciante ao artesão.

Homenagem In Memoriam a Telmo Soares marca a noite

Um dos momentos mais emocionantes do evento foi a homenagem In Memoriam a Telmo Soares, que passou a dar nome ao troféu entregue aos vencedores a partir desta edição. A iniciativa reconhece a trajetória de vida e o legado deixado por Telmo, figura muito querida em Canela e que faleceu neste ano.

Durante o anúncio oficial do novo nome do troféu, a Folha de Canela convidou ao palco Noeli Stopassola Soares e Pedro Henrique Soares, esposa e filho de Telmo, que receberam flores e o primeiro Troféu Telmo Soares da história. Emocionada, a família agradeceu a homenagem, sendo aplaudida de pé pelo público.

Quem foi Telmo Soares

Telmo Soares foi técnico agrícola, bacharel em Direito, comerciante e industrial. Mas, acima de qualquer título, era reconhecido como um construtor de caminhos — alguém que gerava oportunidades, aproximava pessoas e movia iniciativas.

Empreendedor desde cedo, fundou empresas que marcaram época em Canela, como **Art Stylus, Stylus Fashion, D’Kora e Máquinas Stylus **. Participou de feiras e exposições em diferentes regiões do país, levando o nome de Canela e da Serra Gaúcha com orgulho e profissionalismo. Como expositor, vendedor e promotor de feiras, sempre deixava sua marca.

Na vida comunitária, dedicou-se a causas que acreditava: foi presidente do Rotary Club de Canela, diretor da APAE e colaborador ativo de diversas ações sociais. Seu jeito solidário, sua empatia e sua disposição em ajudar foram reconhecidos por todos que conviveram com ele.

Criativo, improvisador, bem-humorado e contador de boas histórias, Telmo tinha paixão por MPB, filmes, viagens e futebol. Mas sua maior devoção era à família. Deixou a esposa Noeli, o filho Pedro, a nora Daniela e o neto Dom.

Além de empresário e líder comunitário, Telmo também fez parte da história da própria Folha de Canela, colaborando como colunista e apoiador em momentos importantes da construção editorial do veículo.

A homenagem, agora eternizada no nome do troféu, reconhece essa trajetória e representa o espírito que o Profissionais do Ano busca valorizar: profissionais que deixam legado e fazem a diferença na vida da comunidade.

Premiados da noite

Na edição deste ano, dezenas de categorias foram contempladas, representando diferentes áreas do serviço público e privado. A edição virtual completa — com todos os ganhadores, fotos e bastidores do evento — será publicada nas próximas semanas no Portal da Folha.