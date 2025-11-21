Sindicato Rural de Canela amplia sua base para Gramado

Após um trabalho de mobilização em conjunto com a Secretaria de Agricultura de Gramado, tendo à frente o Secretário Eliezer Lima e sua equipe e amplamente divulgado nos meios de comunicação local e no Jornal Diário Oficial da União, o Sindicato Rural de Canela, realizou no dia 17 de novembro de 2025, reuniões nos municípios de Gramado e Canela, visando a ampliação de sua área de atuação.

A Extensão de Base é um processo de adição de um novo município, que seja área contigua à sua área territorial, com o objetivo no atendimento e prestação de serviços, visando o fortalecimento do Sistema Sindical, na busca de uma representação forte em defesa dos produtores rurais.

Esse processo exige alterações no estatuto do sindicato e o registro formal junto ao Ministério do Trabalho, a fim de que a nova base territorial seja válida e a mudança seja reconhecida legalmente.

Assim, a partir das decisões favoráveis tomadas para essa ampliação da base territorial, o sindicato rural de Canela, passará e ter a denominação de SINDICATO RURAL DE CANELA e GRAMADO.