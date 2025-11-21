Sonho de Natal será divulgado no Jornal do Almoço em programa especial neste sábado ao vivo de Canela

O 38º Sonho de Natal será divulgado para todo o Estado, ao vivo de Canela, no Jornal do Almoço (JA) deste sábado, dia 22. A transmissão destacará as atrações do evento natalino canelense, além de surpresas preparadas especialmente para esta edição.

Durante o programa, o público poderá acompanhar inserções ao vivo do Festival do Panetone, realizado na Praça João Corrêa, e da Aldeia do Sonho. O público que estiver em Canela poderá acompanhar a transmissão em frente a Catedral de Pedra, que foi toda preparada para divulgar não só o evento, mas os atrativos do município. A edição especial contará com a presença dos apresentadores Cristina Ranzolin e Marcos Matos, além da participação de outros cinco âncoras da emissora: Shirlei Paravisi, Região da Serra; Mateus Rodighero, Região Noroeste; Maiara Medina, Região dos Vales; Juliana Motta, Região Central; Luiza La-Rocca, Região Sul.

Em caso de chuva, ou dependendo das condições climáticas pela manhã, o programa será transmitido do Multipalco, na Praça João Corrêa, onde, nesta temporada natalina, é chamada de Praça do Sonho.