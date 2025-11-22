Canelense entra em campo para a final nacional da NJCAA neste sábado, nos EUA

Bernardo Boeira Hanel é destaque do Indian Hills Community College, equipe de futebol universitário

O canelense Bernardo Boeira Hanel, volante e talentoso camisa 6 da Indian Hills Community College, vive neste sábado o momento mais importante de sua trajetória no futebol universitário dos Estados Unidos. A Indian Hills está na final nacional da NJCAA Divisão I, e o duelo decisivo será contra o tradicional Daytona State College, às 17h (horário de Brasília).

Esta é a primeira vez na história que a Indian Hills chega à decisão nacional. Após uma campanha consistente e vitórias marcantes no torneio, a equipe garantiu vaga na final ao superar a semifinal com autoridade — resultado que reforçou ainda mais o protagonismo de Bernardo no meio-campo.

Do outro lado estará o Daytona State, que chega embalado após uma grande temporada e busca retomar o título nacional. A final reúne duas das melhores equipes universitárias do ano e promete um jogo de altíssimo nível técnico e intensidade.

Bernardo, formado nas quadras e campos de Canela, é um dos pilares da Indian Hills. Responsável por organizar o jogo, marcar, dar dinâmica e equilíbrio ao time, o canelense se destaca pela regularidade, maturidade e leitura de jogo.

A decisão acontece neste sábado, 22 de novembro de 2025, e coroará o novo campeão nacional da categoria. A comunidade canelense acompanha com orgulho mais esse capítulo da carreira do jovem atleta.

Acompanhe ao vivo:

https://www.youtube.com/watch?v=OvPf-VFLlZU

O que é a NJCAA Divisão I?

A NJCAA (National Junior College Athletic Association) é a liga que organiza o esporte universitário nos junior colleges dos Estados Unidos — instituições de dois anos, como community colleges e technical colleges.

A Divisão I reúne o nível mais alto de competitividade dentro dessa categoria, com atletas de destaque e programas esportivos estruturados. Reconhecida como uma das principais portas de entrada para ligas maiores, a NJCAA Divisão I funciona como um trampolim para universidades da NCAA e para carreiras profissionais.