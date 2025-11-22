Canelense morre ao se afogar em açude no interior de Vacaria

Um homem de 36 anos, natural de Canela, perdeu a vida na tarde desta sexta-feira (21) após se afogar em um açude localizado em um pomar na estrada da Macena, no interior de Vacaria. A identidade oficial da vítima ainda não foi divulgada.

De acordo com o relato dos bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 18h15, quando o homem participava de uma pescaria com um familiar. Ele decidiu entrar na água para nadar e acabou submergindo. O familiar tentou resgatá-lo com um galho, mas sem sucesso, e acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria.

A equipe de resgate localizou o corpo cerca de sete minutos após o início das buscas, mas constatou que a vítima já havia permanecido submersa por aproximadamente 50 minutos, em profundidade de quatro metros, em grau 6 de afogamento. O homem foi levado em parada cardiorrespiratória ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, mas não resistiu.

A tragédia acende o alerta para os riscos de lazer em ambientes aquáticos sem a devida segurança — como açudes, poços ou áreas de natação improvisadas. Mesmo pessoas com experiência podem se deparar com perímetros profundos, funduras inesperadas ou ausência de salvamento e equipamentos de segurança.

A redação acompanha o caso e segue aguardando informações oficiais sobre o nome da vítima, as circunstâncias completas e se haverá velório ou comunicado da família. Oferecemos nossos sinceros sentimentos aos amigos, familiares e à comunidade de Canela que agora vive este momento de dor.