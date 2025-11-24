40° Natal Luz de Gramado reforça compromisso com acessibilidade e inclusão

O 40° Natal Luz de Gramado ampliou os recursos de acessibilidade oferecidos no evento a fim de garantir que pessoas com deficiência também possam vivenciar a magia das comemorações desta edição especial, que segue até o dia 18 de janeiro de 2026. Em parceria com o projeto Inclusificando, a iniciativa da Gramadotur busca promover a participação plena e autônoma de todos os públicos nos espetáculos.

Entre as ações, um dos recursos implementados é a audiodescrição, disponível tanto para a programação geral do evento quanto para o Grande Desfile de Natal. O conteúdo está no site oficial do evento (https://natalluzdegramado.com.br/), na aba “Acessibilidade”.

A idealizadora do Inclusificando e diretora responsável, Alini Mariot, conta que a acessibilidade também foi considerada na formação das equipes. “Os profissionais do receptivo dos espetáculos passaram por uma capacitação específica, garantindo um acolhimento adequado e mais sensível às necessidades desse público”, afirma.

Segundo Alini, parte da programação conta com apresentações em Libras (Língua Brasileira de Sinais), permitindo que pessoas com deficiência auditiva tenham acesso às atrações. Neste domingo (23), o espetáculo “As histórias que o Papai Noel nunca contou”, que ocorreu no Palco Rua Coberta, teve interpretação em Libras.

Outro recurso é o mapa tátil na Vila de Natal, que permite que o público com deficiência visual identifique os espaços e atrações do local com mais autonomia.

Conforme ela, a ampliação da acessibilidade no Natal Luz evidencia o papel da cultura como instrumento de inclusão social. “O Natal é um momento de encantamento coletivo. Ver a organização do Natal Luz comprometida em tornar o evento mais inclusivo é uma conquista importante. Isso garante que mais pessoas possam compartilhar desses momentos mágicos com pertencimento”, ressalta Alini.

APRESENTAÇÕES COM INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS

06/12 – 17h | Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

06/12 – 19h | Juliano Bolfe – Rua Coberta

14/12 – 16h | O Encanto Mágico do Natal – Vila de Natal

20/12 – 16h | O Encanto Mágico do Natal – Vila de Natal

20/12 – 20h | Nativitaten – Serra Park

28/12 – 16h | Bonecos Contam Histórias – Um Natal Iluminado – Vila de Natal