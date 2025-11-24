Assistidos da APAE de Canela montam Pinheirinho no Sonho de Natal

No último sábado, 15 de novembro, os assistidos da APAE de Canela viveram um momento de alegria e inclusão ao participar da montagem do Pinheirinho de Natal, parte da programação do tradicional evento Sonho de Natal. O que tornou a ação ainda mais especial foi o fato de que toda a decoração foi produzida pelos próprios assistidos, resultado de atividades desenvolvidas ao longo das últimas semanas nas oficinas da instituição.

O trabalho envolveu crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla, que se dedicaram à criação dos enfeites natalinos utilizando diversas técnicas de artesanato. A produção reforça o compromisso da APAE em promover autonomia, expressão artística e integração social.

Durante a montagem, realizada em clima de festa, familiares, colaboradores e voluntários acompanharam com emoção o momento em que os participantes viram suas criações ganharem destaque na decoração natalina da cidade. Para muitos, foi a primeira vez que contribuíram diretamente para um evento público de grande visibilidade.

A iniciativa fortalece a inclusão e valoriza o protagonismo das pessoas com deficiência, mostrando à comunidade que o verdadeiro espírito natalino está nas pequenas ações que despertam afeto, união e reconhecimento.

O Pinheirinho decorado pelos assistidos da APAE permanecerá em exposição, em frente ao Hotel Laghetto Vivace , durante toda a temporada do Sonho de Natal, encantando moradores e visitantes.