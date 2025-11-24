Canelense é campeão nacional da NJCAA nos Estados Unidos

Bernardo Boeira Hanel conquista título inédito com a Indian Hills Community College

O canelense Bernardo Boeira Hanel, volante e camisa 6 da Indian Hills Community College, entrou para a história do esporte universitário dos Estados Unidos neste sábado (22). A equipe venceu o Daytona State College por 1 a 0 e conquistou o título nacional da NJCAA Divisão I, o mais importante torneio de futebol masculino entre os junior colleges americanos.

O triunfo encerra uma campanha impecável da Indian Hills, que havia chegado pela primeira vez à final nacional. A equipe mostrou solidez, disciplina e intensidade ao longo de toda a temporada — características que traduzem também o estilo de jogo de Bernardo, um dos destaques do time no meio-campo.

Logo após o apito final, o canelense celebrou o feito histórico nas redes sociais. Em mensagem emocionada, escreveu:

“Conseguimos! Somos campeões nacionais! Extremamente grato por este time que virou uma família. Foi um prazer jogar com todos vocês!”

Bernardo, formado nos campos e quadras de Canela, se consolidou como peça-chave do sistema da Indian Hills. Com capacidade de marcação, leitura de jogo e precisão na construção das jogadas, o jovem tem acumulado elogios e se firmado como um dos jogadores mais regulares da temporada.

A vitória por 1 a 0 sobre o Daytona State não apenas garantiu o troféu, como colocou o nome da Indian Hills — e, claro, o de Bernardo — entre os grandes do futebol universitário norte-americano. O título representa um marco para o programa esportivo da instituição e reforça a visibilidade internacional do talento canelense.

A comunidade de Canela comemora com orgulho a conquista, reconhecendo no atleta a determinação e o trabalho silencioso que moldam vencedores.