Jornal do Almoço em Canela atrai público, divulga o Sonho de Natal e incentiva a adoção responsável

Canela recebeu a última edição da Caravana Bem Pra Ti, do Jornal do Almoço da RBS TV, no sábado, dia 22, diretamente do Multipalco da Praça João Corrêa, durante o primeiro final de semana de programação artística e musical do 38º Sonho de Natal. Moradores da cidade e visitantes corresponderam ao convite feito pela Prefeitura e compareceram para prestigiar a transmissão ao vivo do programa, que valorizou a gastronomia da cidade, os parques temáticos, e incentivou a adoção responsável de animais com desfile dos cães abrigados pelo Centro de Proteção Animal (Cempra).

O prefeito Gilberto Cezar também participou convidando para o evento natalino de Canela e falando sobre a 1ª edição do Festival do Panetone.Com direito a amigo secreto e, através de uma farta mesa de ceia natalina montada para os apresentadores Cristina Ranzolin e Marco Matos, e para os representantes da RBS TV de outras regiões do estado, o programa mostrou a variedade gastronômica do município. Com apoio de alunos, os pratos foram preparados sob coordenação do professor e coordenador do curso de Gastronomia UCS Hortênsias, Gustavo André Ruffato.O

s repórteres Léo Bartz e Gabriel Costa também circularam pelos estandes do Festival do Panetone, que acontecia na Praça João Corrêa, para mostrar a diversidade de sabores disponíveis.

Um dos momentos mais “fofinhos” e aguardados pelo público foi a participação dos cachorros do Cempra. Dez animais desfilaram no Multipalco e apareceram para os telespectadores do JA – oito filhotes e dois adultos. Destes, nove conseguiram um novo lar após a repercussão do programa.

Canela como a Capital Nacional dos Parques Temáticos também foi lembrada durante o Jornal do Almoço, com entrevista do secretário de Turismo e Cultura, Athos Cunha. Repórteres gravaram materiais especiais diretamente de atrativos turísticos da cidade, que são mais de 20 e, segundo previsão da Secretaria de Turismo, devem atrair mais de 7 milhões de turistas até o final de 2025.A atração Christmas Rock, que se apresenta durante o Sonho de Natal de Canela, foi a atração musical. No encerramento, os apresentadores ainda realizaram o Desafio do Sonho de Natal, que teve o jornalista Marco Matos como vencedor neste ano. Também participaram o grupo Mensageiros do Sonho, a Mamãe Noela e, claro, o Papai Noel.

O prefeito Gilberto Cezar foi entrevistado pelos apresentadores do JA e falou sobre o Sonho de Natal e as novidades trazidas para a 38ª edição do evento. “Ficamos muito felizes de receber vocês em Canela, pois essa época do ano é muito especial. O Sonho de Natal é um evento que hoje a Prefeitura organiza, mas que começou com a comunidade, e o canelense ama isso, receber as pessoas, enfeitar a cidade”, contou o chefe do Executivo canelense aos jornalistas.

Gilberto Cezar também lembrou que o Festival do Panetone, que estava acontecendo durante o programa, foi criado para valorizar a tradição familiar de fazer o panetone da ceia de forma caseira. “No 1º Sonho de Natal, há 38 anos, a divulgação foi feita através de uma lata de panetone estampada com esse tema, e depois disso nunca mais foi usado. Então, agora estamos retomando”, disse.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela