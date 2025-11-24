Olé Futsal empata fora e decide vaga à final do Estadual Sub-16 em casa neste sábado

A Associação Esportiva Olé Futsal segue firme na disputa do Campeonato Estadual Sub-16 da Liga Sul-Riograndense de Futsal. Representando Canela, a equipe conquistou um excelente resultado no jogo de ida da semifinal, disputado no domingo (23), em Gravataí, ao empatar 4 a 4 com o RS Futsal, adversário direto na briga por uma vaga na decisão.

Os gols canelenses foram marcados por Canhoto (2), Cauê e Dudu Vacari, garantindo ao Olé a vantagem do empate para o confronto de volta.

A partida deste sábado (29), marcada para 19h30, no Ginásio do Sesi, definirá o finalista da competição. A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (para maiores de 10 anos), com todo o material arrecadado destinado à APAE de Canela.

Transmissão ao vivo pela Folha TV

O jogo decisivo terá transmissão ao vivo pelo Portal da Folha TV no YouTube, ampliando o acesso do público e valorizando o futsal de base do município. A transmissão tem o apoio de Círculo Saúde, ABO Soluções em Tecnologia, Adyl Telecom, JA Espaço de Treinamento, Beleza Chiq, Suport Soluções Prediais, Supremos Box e Urbano Móveis.

Acompanhe ao vivo:

https://www.youtube.com/watch?v=cAwcuhkXHLc

Serviço – Jogo de Volta da Semifinal

Olé Futsal x RS Futsal (Gravataí)

Sábado, 29 de novembro

19h30

Ginásio do Sesi – Canela/RS

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível (para maiores de 10 anos)

Destinação: APAE de Canela

Com a vantagem e o apoio da torcida, o Olé Futsal tem a chance de confirmar uma vaga histórica na final estadual. O futsal de base canelense volta a viver um momento de destaque — e a cidade estará de olho.