Projeto Música e Movimento realiza performance de encerramento em Canela

Evento gratuito acontece no auditório da UCS, aberto a toda a comunidade

O Ponto de Cultura Kombinação promove, no dia 11 de dezembro, a performance de encerramento do projeto Música e Movimento, no auditório da UCS, em Canela. A apresentação inicia às 20h, com entrada gratuita.

Ao longo do ano, o projeto ofereceu oficinas artísticas de forma gratuita para alunos de escolas públicas da região serrana, especialmente da zona rural e da periferia urbana. As atividades aconteceram no contraturno escolar e envolveram quatro linguagens: artes circenses (malabares), música (percussão corporal) e teatro.

Voltado a crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, de escolas públicas da zona rural, o Música e Movimento trabalhou ritmo, expressão corporal, criatividade e convivência em grupo. As oficinas buscaram fortalecer a autoestima dos participantes, desenvolver habilidades motoras e cognitivas e aproximar os estudantes do universo da economia criativa.

A performance de encerramento irá reunir o que foi desenvolvido nas oficinas em um espetáculo musical, teatral e performático, aberto à comunidade escolar, familiares, artistas locais e público em geral. O processo do projeto também está sendo registrado em vídeo, com a produção de um videoclipe e de um minidocumentário que serão divulgados no YouTube.

O Ponto de Cultura Kombinação, responsável pela iniciativa, atua como espaço de qualificação artística e inclusão social, promovendo integração com artistas da comunidade e ampliando o acesso à cultura.

A organização convida o público a prestigiar o trabalho dos alunos e a compartilhar a programação nas redes sociais, marcando o perfil @cultura.kombi. A presença da comunidade é considerada fundamental para celebrar o encerramento de mais uma edição do projeto.

Ficha técnica – Projeto Música e Movimento