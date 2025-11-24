Sucesso absoluto: Festival do Panetone encerra com mais de cinco mil panetones vendidos

As expectativas em relação ao 1º Festival de Panetone, que integrou a programação do 38º Sonho de Natal de Canela neste feriadão, foram todas superadas. O evento foi considerado um sucesso absoluto de vendas e de público, atingindo a marca de mais de 5 mil panetones comercializados em quatro dias. O evento inédito surpreendeu até mesmo os empreendimentos participantes. “Vendi todo o meu estoque. As pessoas procuravam algo com sabor artesanal e ficaram muito satisfeitas com os produtos que encontraram aqui”, destaca Zenaide Port, do estande da empresa Z’Arts Doce.

O Festival do Panetone aconteceu de 20 a 23 de novembro, na Praça João Corrêa, chamada neste período natalino de Praça do Sonho. Cerca de 14 mil visitantes prestigiaram esta primeira edição, que aconteceu em uma parceria entre a Prefeitura de Canela e o Grupo RBS.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, comemora o sucesso da iniciativa. “Esse evento tem tudo para dar certo, porque é legítimo de Canela, já que muitas famílias e agroindústrias tem a tradição de produzir panetone. E até mesmo indústria canelense que também produz. Por isso, o Festival deve se repetir em outras edições do Sonho de Natal, mantendo vivo esse sabor genuíno do Natal”, avalia.

Foto: Off Photo

Segundo o Grupo RBS, a primeira edição do Festival do Panetone reforça a vocação da região para a produção da iguaria e a realização de eventos natalinos. “O sucesso foi evidente. Este tipo de iniciativa reforça o papel do Grupo RBS de conexão com as comunidades e desenvolvimento das regiões do nosso estado”, acrescenta Joel Goulart Junior, diretor regional do Grupo RBS na Serra.

Durante o Festival, os visitantes puderam experimentar mais de 40 variedades de panetone, com sabores que foram desde os tradicionais até as opções mais criativas. As versões de pistache, chocolate e combinações agridoces registraram bastante procura. “Venho todos os anos para Canela no Natal e adorei essa novidade. É um evento que tem tudo a ver com o Natal. E os produtos, com a marca da cidade e sabor caseiro, fazem toda a diferença”, opinou Marcos Araújo, turista de Porto Alegre.

O evento contou, ainda, com uma programação cultural, com apresentações musicais no Multipalco que reforçaram a atmosfera natalina e encantaram o público. As atrações gratuitas do Sonho de Natal seguem até 18 de janeiro. O calendário completo pode ser conferido no site www.sonhodenatal.com.br.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

